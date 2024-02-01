https://ria.ru/20240201/arest-1924894424.html

В Москве арестовали подозреваемого в избиении подростка на парковке

В Москве арестовали подозреваемого в избиении подростка на парковке - РИА Новости, 01.02.2024

В Москве арестовали подозреваемого в избиении подростка на парковке

Мужчина, подозреваемый в избиении подростка на парковке на западе Москвы, заключен под стражу, сообщает прокуратура столицы. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T19:19

2024-02-01T19:19

2024-02-01T19:19

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в избиении подростка на парковке на западе Москвы, заключен под стражу, сообщает прокуратура столицы. Ранее прокуратура сообщала, что правоохранители задержали мужчину по подозрению в избиении подростка на парковке на улице Домостроительная. Отмечалось, что мужчина подбежал к двум подросткам, ударил 17-летнего юношу, сбив его с ног, после чего начал бить лежачего в голову, несовершеннолетний был госпитализирован с серьезными травмами. "С учетом позиции Солнцевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 38-летнего обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что во время заседания обвиняемый просил не заключать его под стражу. Расследование дела на контроле в прокуратуре.

https://ria.ru/20240129/ubiystvo-1924135393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия