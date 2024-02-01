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В Москве арестовали подозреваемого в избиении подростка на парковке
В Москве арестовали подозреваемого в избиении подростка на парковке - РИА Новости, 01.02.2024
В Москве арестовали подозреваемого в избиении подростка на парковке
Мужчина, подозреваемый в избиении подростка на парковке на западе Москвы, заключен под стражу, сообщает прокуратура столицы. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T19:19
2024-02-01T19:19
2024-02-01T19:19
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в избиении подростка на парковке на западе Москвы, заключен под стражу, сообщает прокуратура столицы. Ранее прокуратура сообщала, что правоохранители задержали мужчину по подозрению в избиении подростка на парковке на улице Домостроительная. Отмечалось, что мужчина подбежал к двум подросткам, ударил 17-летнего юношу, сбив его с ног, после чего начал бить лежачего в голову, несовершеннолетний был госпитализирован с серьезными травмами. "С учетом позиции Солнцевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 38-летнего обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что во время заседания обвиняемый просил не заключать его под стражу. Расследование дела на контроле в прокуратуре.
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москва, происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в избиении подростка на парковке
Полиция арестовала подозреваемого в избиении подростка на парковке в Москве
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Мужчина, подозреваемый в избиении подростка на парковке на западе Москвы, заключен под стражу, сообщает прокуратура
столицы.
Ранее прокуратура сообщала, что правоохранители задержали мужчину по подозрению в избиении подростка на парковке на улице Домостроительная. Отмечалось, что мужчина подбежал к двум подросткам, ударил 17-летнего юношу, сбив его с ног, после чего начал бить лежачего в голову, несовершеннолетний был госпитализирован с серьезными травмами.
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"С учетом позиции Солнцевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 38-летнего обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что во время заседания обвиняемый просил не заключать его под стражу.
Расследование дела на контроле в прокуратуре.
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