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В Москве арестовали подозреваемого в избиении подростка на парковке - РИА Новости, 01.02.2024
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19:19 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/arest-1924894424.html
В Москве арестовали подозреваемого в избиении подростка на парковке
В Москве арестовали подозреваемого в избиении подростка на парковке - РИА Новости, 01.02.2024
В Москве арестовали подозреваемого в избиении подростка на парковке
Мужчина, подозреваемый в избиении подростка на парковке на западе Москвы, заключен под стражу, сообщает прокуратура столицы. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T19:19
2024-02-01T19:19
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в избиении подростка на парковке на западе Москвы, заключен под стражу, сообщает прокуратура столицы. Ранее прокуратура сообщала, что правоохранители задержали мужчину по подозрению в избиении подростка на парковке на улице Домостроительная. Отмечалось, что мужчина подбежал к двум подросткам, ударил 17-летнего юношу, сбив его с ног, после чего начал бить лежачего в голову, несовершеннолетний был госпитализирован с серьезными травмами. "С учетом позиции Солнцевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 38-летнего обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что во время заседания обвиняемый просил не заключать его под стражу. Расследование дела на контроле в прокуратуре.
https://ria.ru/20240129/ubiystvo-1924135393.html
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в избиении подростка на парковке

Полиция арестовала подозреваемого в избиении подростка на парковке в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в избиении подростка на парковке на западе Москвы, заключен под стражу, сообщает прокуратура столицы.
Ранее прокуратура сообщала, что правоохранители задержали мужчину по подозрению в избиении подростка на парковке на улице Домостроительная. Отмечалось, что мужчина подбежал к двум подросткам, ударил 17-летнего юношу, сбив его с ног, после чего начал бить лежачего в голову, несовершеннолетний был госпитализирован с серьезными травмами.
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"С учетом позиции Солнцевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 38-летнего обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что во время заседания обвиняемый просил не заключать его под стражу.
Расследование дела на контроле в прокуратуре.
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