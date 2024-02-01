Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали хакера за атаки на информационную инфраструктуру - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/arest-1924851397.html
В Москве арестовали хакера за атаки на информационную инфраструктуру
В Москве арестовали хакера за атаки на информационную инфраструктуру - РИА Новости, 01.02.2024
В Москве арестовали хакера за атаки на информационную инфраструктуру
Лефортовский суд Москвы арестовал хакера, обвиняемого в DDoS-атаках на критическую информационную инфраструктуру РФ, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:43
2024-02-01T16:43
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал хакера, обвиняемого в DDoS-атаках на критическую информационную инфраструктуру РФ, сообщили РИА Новости в суде. Там уточнили, что хакер был арестован в декабре, недавно срок ареста ему продлили. "Постановлением суда Хорошилову Артему Леонидовичу продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 мая", - сказали в суде. Там уточнили, что ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ группой лиц). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240119/ataki-1922243686.html
https://ria.ru/20231129/khakery-1912758022.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_114:0:1281:875_1920x0_80_0_0_18fbb02e6526545830153b0c29e6324e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве арестовали хакера за атаки на информационную инфраструктуру

В Москве арестовали хакера за атаки на критическую информационную инфраструктуру

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал хакера, обвиняемого в DDoS-атаках на критическую информационную инфраструктуру РФ, сообщили РИА Новости в суде.
Там уточнили, что хакер был арестован в декабре, недавно срок ареста ему продлили.
Хакер - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Хакеры стали проводить "ковровые" атаки на российские банки, заявил эксперт
19 января, 05:34
"Постановлением суда Хорошилову Артему Леонидовичу продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 мая", - сказали в суде.
Там уточнили, что ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ группой лиц). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Хакер - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Хакеры взломали сайт администрации Донецка и внесли фейки о Кадырове
29 ноября 2023, 20:33
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала