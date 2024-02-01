https://ria.ru/20240201/arest-1924851397.html

В Москве арестовали хакера за атаки на информационную инфраструктуру

В Москве арестовали хакера за атаки на информационную инфраструктуру - РИА Новости, 01.02.2024

В Москве арестовали хакера за атаки на информационную инфраструктуру

Лефортовский суд Москвы арестовал хакера, обвиняемого в DDoS-атаках на критическую информационную инфраструктуру РФ, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:43

2024-02-01T16:43

2024-02-01T16:43

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал хакера, обвиняемого в DDoS-атаках на критическую информационную инфраструктуру РФ, сообщили РИА Новости в суде. Там уточнили, что хакер был арестован в декабре, недавно срок ареста ему продлили. "Постановлением суда Хорошилову Артему Леонидовичу продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 мая", - сказали в суде. Там уточнили, что ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ группой лиц). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240119/ataki-1922243686.html

https://ria.ru/20231129/khakery-1912758022.html

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2024

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происшествия, россия, москва