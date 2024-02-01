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На Урале арестовали насильника, жертвами которого стали 15-летние девушки - РИА Новости, 01.02.2024
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16:23 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/arest-1924841577.html
На Урале арестовали насильника, жертвами которого стали 15-летние девушки
На Урале арестовали насильника, жертвами которого стали 15-летние девушки - РИА Новости, 01.02.2024
На Урале арестовали насильника, жертвами которого стали 15-летние девушки
Уватский районный суд Тюменской области отправил под арест мужчину по обвинению в изнасиловании в купе поезда 15-летней девушки и насильственных действиях... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:23
2024-02-01T16:23
происшествия
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 1 фев – РИА Новости. Уватский районный суд Тюменской области отправил под арест мужчину по обвинению в изнасиловании в купе поезда 15-летней девушки и насильственных действиях сексуального характера над ее сверстницей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Согласно представленным в суд материалам, в октябре 2023 года обвиняемый ехал в купейном вагоне поезда "Сургут-Екатеринбург", "увидев симпатичных пятнадцатилетних девушек, он не удержался и совершил в отношении одной из них иные действия сексуального характера, с применением насилия, а ее подружку изнасиловал". "Уватский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении молодого человека 1996 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ, п. "а" ч. 3 ст.131 УК РФ. По постановлению суда обвиняемый будет содержаться под стражей по 11 марта 2024 года", –указано в сообщении. Отмечается, что вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признает.
https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910030183.html
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происшествия, тюменская область, россия
Происшествия, Тюменская область, Россия
На Урале арестовали насильника, жертвами которого стали 15-летние девушки

Суд на Урале арестовал насильника, жертвами которого стали 15-летние девушки

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 1 фев – РИА Новости. Уватский районный суд Тюменской области отправил под арест мужчину по обвинению в изнасиловании в купе поезда 15-летней девушки и насильственных действиях сексуального характера над ее сверстницей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Согласно представленным в суд материалам, в октябре 2023 года обвиняемый ехал в купейном вагоне поезда "Сургут-Екатеринбург", "увидев симпатичных пятнадцатилетних девушек, он не удержался и совершил в отношении одной из них иные действия сексуального характера, с применением насилия, а ее подружку изнасиловал".
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"Уватский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении молодого человека 1996 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ, п. "а" ч. 3 ст.131 УК РФ. По постановлению суда обвиняемый будет содержаться под стражей по 11 марта 2024 года", –указано в сообщении.
Отмечается, что вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признает.
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