https://ria.ru/20240201/arest-1924800257.html

Суд в Брянске продлил арест охраннице гимназии, где произошла стрельба

Суд в Брянске продлил арест охраннице гимназии, где произошла стрельба - РИА Новости, 01.02.2024

Суд в Брянске продлил арест охраннице гимназии, где произошла стрельба

Бежицкий районный суд Брянска продлил до 6 марта домашний арест Галине Чертковой, охраннице брянской гимназии, где в декабре произошла стрельба, сообщили в... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:56

2024-02-01T13:56

2024-02-01T14:00

происшествия

брянск

стрельба в брянской гимназии

брянская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бежицкий районный суд Брянска продлил до 6 марта домашний арест Галине Чертковой, охраннице брянской гимназии, где в декабре произошла стрельба, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области."Первого февраля Бежицкий районный суд города Брянска удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 6 марта 2024 года сотруднице охранного агентства Г.И. Чертковой, обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ)", – говорится в сообщении.Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями попали в больницу.Изначально по делу были арестованы директор частного охранного предприятия Сергей Поддубный, сотрудница предприятия Галина Черткова, в тот день работавшая на посту охраны гимназии, и отец девочки, которому вменили небрежное хранение огнестрельного оружия и доведение несовершеннолетнего до самоубийства - по версии следствия, он систематически унижал свою дочь.Заместитель директора гимназии Лариса Католикова была отправлена под домашний арест. Однако Брянский облсуд, рассматривая жалобы фигурантов, всем им смягчил меры пресечения.

https://ria.ru/20240129/strelba-1924144086.html

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происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии, брянская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)