Рейтинг@Mail.ru
Суд в Брянске продлил арест охраннице гимназии, где произошла стрельба - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 01.02.2024 (обновлено: 14:00 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/arest-1924800257.html
Суд в Брянске продлил арест охраннице гимназии, где произошла стрельба
Суд в Брянске продлил арест охраннице гимназии, где произошла стрельба - РИА Новости, 01.02.2024
Суд в Брянске продлил арест охраннице гимназии, где произошла стрельба
Бежицкий районный суд Брянска продлил до 6 марта домашний арест Галине Чертковой, охраннице брянской гимназии, где в декабре произошла стрельба, сообщили в... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:56
2024-02-01T14:00
происшествия
брянск
стрельба в брянской гимназии
брянская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бежицкий районный суд Брянска продлил до 6 марта домашний арест Галине Чертковой, охраннице брянской гимназии, где в декабре произошла стрельба, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области."Первого февраля Бежицкий районный суд города Брянска удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 6 марта 2024 года сотруднице охранного агентства Г.И. Чертковой, обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ)", – говорится в сообщении.Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями попали в больницу.Изначально по делу были арестованы директор частного охранного предприятия Сергей Поддубный, сотрудница предприятия Галина Черткова, в тот день работавшая на посту охраны гимназии, и отец девочки, которому вменили небрежное хранение огнестрельного оружия и доведение несовершеннолетнего до самоубийства - по версии следствия, он систематически унижал свою дочь.Заместитель директора гимназии Лариса Католикова была отправлена под домашний арест. Однако Брянский облсуд, рассматривая жалобы фигурантов, всем им смягчил меры пресечения.
https://ria.ru/20240129/strelba-1924144086.html
https://ria.ru/20240123/strelba-1923095193.html
брянск
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии, брянская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянск, Стрельба в брянской гимназии, Брянская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Брянске продлил арест охраннице гимназии, где произошла стрельба

Суд в Брянске продлил домашний арест охраннице гимназии, где произошла стрельба

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бежицкий районный суд Брянска продлил до 6 марта домашний арест Галине Чертковой, охраннице брянской гимназии, где в декабре произошла стрельба, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
"Первого февраля Бежицкий районный суд города Брянска удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 6 марта 2024 года сотруднице охранного агентства Г.И. Чертковой, обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ)", – говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Житель Краснодара устроил стрельбу из-за парковочного места у школы
29 января, 14:49
Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями попали в больницу.
Изначально по делу были арестованы директор частного охранного предприятия Сергей Поддубный, сотрудница предприятия Галина Черткова, в тот день работавшая на посту охраны гимназии, и отец девочки, которому вменили небрежное хранение огнестрельного оружия и доведение несовершеннолетнего до самоубийства - по версии следствия, он систематически унижал свою дочь.
Заместитель директора гимназии Лариса Католикова была отправлена под домашний арест. Однако Брянский облсуд, рассматривая жалобы фигурантов, всем им смягчил меры пресечения.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
В Подмосковье произошел конфликт со стрельбой
23 января, 22:38
 
ПроисшествияБрянскСтрельба в брянской гимназииБрянская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала