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Жительницу Нижнего Новгорода арестовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 01.02.2024
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12:18 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/arest-1924767493.html
Жительницу Нижнего Новгорода арестовали за пропаганду ЛГБТ*
Жительницу Нижнего Новгорода арестовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 01.02.2024
Жительницу Нижнего Новгорода арестовали за пропаганду ЛГБТ*
Жительницу Нижнего Новгорода, носившую серьги с цветами радуги, приговорили к 5 суткам административного ареста за публичное демонстрирование символики... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:18
2024-02-01T12:18
происшествия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Жительницу Нижнего Новгорода, носившую серьги с цветами радуги, приговорили к 5 суткам административного ареста за публичное демонстрирование символики запрещенного в России ЛГБТ*-движения, сообщили РИА Новости в Сормовском районном суде. "Вынесено постановление о назначении административного наказания - пять суток административного ареста - на основании части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование символики ЛГБТ*, запрещенной в России на основании решения Верховного суда РФ)", - сообщили агентству в суде. Собеседница агентства уточнила, что девушка носила в общественном месте серьги с цветами радуги. Ранее ряд Telegram-каналов разместил снятое в местном кафе видео с девушкой с сережками с изображением радуги. Сообщается, что вскоре после этого девушку вызвали в полицию и составили протокол о демонстрации экстремистской символики.* Запрещенное в России экстремистское движение.
https://ria.ru/20240131/shaman-1924589080.html
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происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
Жительницу Нижнего Новгорода арестовали за пропаганду ЛГБТ*

Жительнице Нижнего Новгорода назначили пять суток ареста за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Жительницу Нижнего Новгорода, носившую серьги с цветами радуги, приговорили к 5 суткам административного ареста за публичное демонстрирование символики запрещенного в России ЛГБТ*-движения, сообщили РИА Новости в Сормовском районном суде.
"Вынесено постановление о назначении административного наказания - пять суток административного ареста - на основании части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование символики ЛГБТ*, запрещенной в России на основании решения Верховного суда РФ)", - сообщили агентству в суде.
Собеседница агентства уточнила, что девушка носила в общественном месте серьги с цветами радуги.
Ранее ряд Telegram-каналов разместил снятое в местном кафе видео с девушкой с сережками с изображением радуги. Сообщается, что вскоре после этого девушку вызвали в полицию и составили протокол о демонстрации экстремистской символики.
* Запрещенное в России экстремистское движение.
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