https://ria.ru/20240201/arest-1924767493.html

Жительницу Нижнего Новгорода арестовали за пропаганду ЛГБТ*

Жительницу Нижнего Новгорода арестовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 01.02.2024

Жительницу Нижнего Новгорода арестовали за пропаганду ЛГБТ*

Жительницу Нижнего Новгорода, носившую серьги с цветами радуги, приговорили к 5 суткам административного ареста за публичное демонстрирование символики... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:18

2024-02-01T12:18

2024-02-01T12:18

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Жительницу Нижнего Новгорода, носившую серьги с цветами радуги, приговорили к 5 суткам административного ареста за публичное демонстрирование символики запрещенного в России ЛГБТ*-движения, сообщили РИА Новости в Сормовском районном суде. "Вынесено постановление о назначении административного наказания - пять суток административного ареста - на основании части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование символики ЛГБТ*, запрещенной в России на основании решения Верховного суда РФ)", - сообщили агентству в суде. Собеседница агентства уточнила, что девушка носила в общественном месте серьги с цветами радуги. Ранее ряд Telegram-каналов разместил снятое в местном кафе видео с девушкой с сережками с изображением радуги. Сообщается, что вскоре после этого девушку вызвали в полицию и составили протокол о демонстрации экстремистской символики.* Запрещенное в России экстремистское движение.

https://ria.ru/20240131/shaman-1924589080.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижний новгород