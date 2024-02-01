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Под Парижем арестовали более 90 фермеров, пытавшихся захватить рынок Ранжис

Под Парижем арестовали более 90 фермеров, пытавшихся захватить рынок Ранжис - РИА Новости, 01.02.2024

Под Парижем арестовали более 90 фермеров, пытавшихся захватить рынок Ранжис

Более 90 человек были задержаны после попытки захватить продуктовый рынок Ранжис под Парижем, сообщил префект Парижа Лоран Нуньес в эфире телеканал BFMTV. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T01:54

2024-02-01T01:54

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ПАРИЖ, 1 фев - РИА Новости. Более 90 человек были задержаны после попытки захватить продуктовый рынок Ранжис под Парижем, сообщил префект Парижа Лоран Нуньес в эфире телеканал BFMTV. "Мы не потерпим нарушения общественного порядка и, в конченом счете, атак против полицейских. Это то, что произошло сегодня на Ранжис, когда группа протестующих попыталась туда ворваться. Очевидно, что очерченные МВД "красные линии" были нарушены, люди, участвовавшие в этом, задержаны. Всего было произведено 91 задержание", - сказал он в эфире телеканала. Нуньес добавил, что в среду девять тракторов также попытались проникнуть на территорию рынка, в связи с чем 15 человек были задержаны. Он отметил, что на данный момент на шоссе в столичном регионе Иль-де-Франс насчитывается семь пунктов блокады, организованных фермерами, но в целом манифестации "проходят очень хорошо". Префект напомнил, что по распоряжению главы МВД Жеральда Дарманена, службы охраны правопорядка "вмешиваются с крайней сдержанностью". Глава МВД страны Жеральд Дарманен ранее заявил, что число протестующих в среду достигло 10 тысяч человек, добавив, что для манифестантов были установлены "красные линии": не въезжать в Париж и не блокировать крупнейший в Европе продуктовый рынок Ранжис. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240131/fermery-1924644166.html

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париж, иль-де-франс, европа, жеральд дарманен, в мире