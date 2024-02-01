Под Парижем арестовали более 90 фермеров, пытавшихся захватить рынок Ранжис
Под Парижем арестовали 91 фермера за попытку захвата продуктового рынка Ранжис
© AP Photo / Thomas PadillaФермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа
© AP Photo / Thomas Padilla
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа. Архивное фото
ПАРИЖ, 1 фев - РИА Новости. Более 90 человек были задержаны после попытки захватить продуктовый рынок Ранжис под Парижем, сообщил префект Парижа Лоран Нуньес в эфире телеканал BFMTV.
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"Мы не потерпим нарушения общественного порядка и, в конченом счете, атак против полицейских. Это то, что произошло сегодня на Ранжис, когда группа протестующих попыталась туда ворваться. Очевидно, что очерченные МВД "красные линии" были нарушены, люди, участвовавшие в этом, задержаны. Всего было произведено 91 задержание", - сказал он в эфире телеканала.
Нуньес добавил, что в среду девять тракторов также попытались проникнуть на территорию рынка, в связи с чем 15 человек были задержаны.
Он отметил, что на данный момент на шоссе в столичном регионе Иль-де-Франс насчитывается семь пунктов блокады, организованных фермерами, но в целом манифестации "проходят очень хорошо".
Префект напомнил, что по распоряжению главы МВД Жеральда Дарманена, службы охраны правопорядка "вмешиваются с крайней сдержанностью".
Глава МВД страны Жеральд Дарманен ранее заявил, что число протестующих в среду достигло 10 тысяч человек, добавив, что для манифестантов были установлены "красные линии": не въезжать в Париж и не блокировать крупнейший в Европе продуктовый рынок Ранжис.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.
В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.