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Посол Антонов прокомментировал передачу Киеву американских снарядов GLSDB - РИА Новости, 01.02.2024
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05:22 01.02.2024 (обновлено: 06:00 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/antonov-1924709463.html
Посол Антонов прокомментировал передачу Киеву американских снарядов GLSDB
Посол Антонов прокомментировал передачу Киеву американских снарядов GLSDB - РИА Новости, 01.02.2024
Посол Антонов прокомментировал передачу Киеву американских снарядов GLSDB
Поставки Соединенными Штатами Украине высокоточных реактивных снарядов GLSDB подталкивают Киев на новые военные преступления после уничтожения российского... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T05:22
2024-02-01T06:00
украина
россия
сша
анатолий антонов
сергей лавров
виктория нуланд
нато
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Поставки Соединенными Штатами Украине высокоточных реактивных снарядов GLSDB подталкивают Киев на новые военные преступления после уничтожения российского Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.&quot;Вместо того, чтобы признать ужасающее преступление собственных &quot;клиентов&quot;, США направляют им новую смертоносную продукцию. Таким образом даже не словами, а делом подзуживая марионеток на новые злодеяния&quot;, - говорится в распространенном заявлении дипломата.По словам Антонова, Россия считает шаг американских властей "своеобразной реакцией на теракт украинских головорезов, сбивших на днях российский Ил-76 с военнослужащими ВСУ из американского же оружия — системы Patriot".Поставка GLSDB, по сути, перечеркивает любые заверения властей США о желании добиться скорейшего завершения конфликта, констатировал посол. "Наоборот — действия администрации указывают на намерение продлить агонию киевского режима. Пусть даже это означает новые жертвы, в том числе среди гражданского населения России и Украины", - добавил он.Ранее замглавы госдепа Виктория Нуланд в ходе визита в Киев заявила, что передаваемые США Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути.В Пентагоне ранее подтвердили, что Украине передадут бомбы малого диаметра наземного базирования в рамках инициативы оборонного содействия USAI. Эта программа предполагает закупки для Украины нового вооружения на рынке в отличие от инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона.GLSDB — совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров. О включении GLSDB в один из пакетов военной помощи было объявлено еще в феврале прошлого года.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.Накануне глава государства сообщил, что самолет был сбит из американской системой Patriot — это подтвердила экспертиза. Россия будет настаивать на международном расследовании, добавил он.
https://ria.ru/20231228/antonov-1918604943.html
https://ria.ru/20240131/glsdb-1924477284.html
https://ria.ru/20240131/il-76-1924629012.html
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украина, россия, сша, анатолий антонов, сергей лавров, виктория нуланд, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, ил-76
Украина, Россия, США, Анатолий Антонов, Сергей Лавров, Виктория Нуланд, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Ил-76
Посол Антонов прокомментировал передачу Киеву американских снарядов GLSDB

Антонов: поставки ВСУ снарядов GLSDB толкают Киев на новые военные преступления

© SaabБомба малого диаметра наземного базирования (GLSDB)
Бомба малого диаметра наземного базирования (GLSDB)
© Saab
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Поставки Соединенными Штатами Украине высокоточных реактивных снарядов GLSDB подталкивают Киев на новые военные преступления после уничтожения российского Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«

"Вместо того, чтобы признать ужасающее преступление собственных "клиентов", США направляют им новую смертоносную продукцию. Таким образом даже не словами, а делом подзуживая марионеток на новые злодеяния", - говорится в распространенном заявлении дипломата.

По словам Антонова, Россия считает шаг американских властей "своеобразной реакцией на теракт украинских головорезов, сбивших на днях российский Ил-76 с военнослужащими ВСУ из американского же оружия — системы Patriot".
Поставка GLSDB, по сути, перечеркивает любые заверения властей США о желании добиться скорейшего завершения конфликта, констатировал посол. "Наоборот — действия администрации указывают на намерение продлить агонию киевского режима. Пусть даже это означает новые жертвы, в том числе среди гражданского населения России и Украины", - добавил он.
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Ранее замглавы госдепа Виктория Нуланд в ходе визита в Киев заявила, что передаваемые США Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути.
В Пентагоне ранее подтвердили, что Украине передадут бомбы малого диаметра наземного базирования в рамках инициативы оборонного содействия USAI. Эта программа предполагает закупки для Украины нового вооружения на рынке в отличие от инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона.
GLSDB — совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров. О включении GLSDB в один из пакетов военной помощи было объявлено еще в феврале прошлого года.
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ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.
Накануне глава государства сообщил, что самолет был сбит из американской системой Patriot — это подтвердила экспертиза. Россия будет настаивать на международном расследовании, добавил он.
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УкраинаРоссияСШААнатолий АнтоновСергей ЛавровВиктория НуландНАТОМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныИл-76
 
 
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