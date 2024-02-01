https://ria.ru/20240201/antonov-1924709463.html

Посол Антонов прокомментировал передачу Киеву американских снарядов GLSDB

Посол Антонов прокомментировал передачу Киеву американских снарядов GLSDB - РИА Новости, 01.02.2024

Посол Антонов прокомментировал передачу Киеву американских снарядов GLSDB

Поставки Соединенными Штатами Украине высокоточных реактивных снарядов GLSDB подталкивают Киев на новые военные преступления после уничтожения российского... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T05:22

2024-02-01T05:22

2024-02-01T06:00

украина

россия

сша

анатолий антонов

сергей лавров

виктория нуланд

нато

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924643795_0:0:1433:806_1920x0_80_0_0_8fc8fffbff090232c4933f92e3b9cca2.jpg

ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Поставки Соединенными Штатами Украине высокоточных реактивных снарядов GLSDB подталкивают Киев на новые военные преступления после уничтожения российского Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Вместо того, чтобы признать ужасающее преступление собственных "клиентов", США направляют им новую смертоносную продукцию. Таким образом даже не словами, а делом подзуживая марионеток на новые злодеяния", - говорится в распространенном заявлении дипломата.По словам Антонова, Россия считает шаг американских властей "своеобразной реакцией на теракт украинских головорезов, сбивших на днях российский Ил-76 с военнослужащими ВСУ из американского же оружия — системы Patriot".Поставка GLSDB, по сути, перечеркивает любые заверения властей США о желании добиться скорейшего завершения конфликта, констатировал посол. "Наоборот — действия администрации указывают на намерение продлить агонию киевского режима. Пусть даже это означает новые жертвы, в том числе среди гражданского населения России и Украины", - добавил он.Ранее замглавы госдепа Виктория Нуланд в ходе визита в Киев заявила, что передаваемые США Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути.В Пентагоне ранее подтвердили, что Украине передадут бомбы малого диаметра наземного базирования в рамках инициативы оборонного содействия USAI. Эта программа предполагает закупки для Украины нового вооружения на рынке в отличие от инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона.GLSDB — совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров. О включении GLSDB в один из пакетов военной помощи было объявлено еще в феврале прошлого года.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.Накануне глава государства сообщил, что самолет был сбит из американской системой Patriot — это подтвердила экспертиза. Россия будет настаивать на международном расследовании, добавил он.

https://ria.ru/20231228/antonov-1918604943.html

https://ria.ru/20240131/glsdb-1924477284.html

https://ria.ru/20240131/il-76-1924629012.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, анатолий антонов, сергей лавров, виктория нуланд, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, ил-76