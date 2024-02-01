https://ria.ru/20240201/aktsiya-1924921825.html

Пропалестинские активисты заблокировали несколько дорог в Вашингтоне

Пропалестинские активисты заблокировали несколько дорог в Вашингтоне - РИА Новости, 01.02.2024

Пропалестинские активисты заблокировали несколько дорог в Вашингтоне

Пропалестинские активисты в четверг блокировали ряд дорог в центре американской столице в знак протеста против боевых действий в секторе Газа, арестованы по... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T23:22

2024-02-01T23:22

2024-02-01T23:29

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Пропалестинские активисты в четверг блокировали ряд дорог в центре американской столице в знак протеста против боевых действий в секторе Газа, арестованы по меньшей мере восемь человек, сообщают активистские движения и местная полиция. В заявлении полиции Вашингтона, полученном РИА Новости, отмечается, что правоохранители "произвели восемь арестов во время сегодняшних утренних демонстраций". При этом в ведомстве порекомендовали обратиться в полицию Капитолия и парковую полицию за информацией, были ли аресты на подведомственной им территории. Палестинское молодежное движение" ("Palestinian Youth Movement") в Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram) запрещена в России как экстремистская) пишут: арестованы "более 20 протестующих". Судя по распространенным фотографиям, манифестанты блокировали дороги возле мемориала Линкольна. Протест замышлялся с целью привлечения внимания к "геноциду Израиля в Газе, финансируемому Америкой", отмечают активисты. Акция стартовала в районе 8 утра в четверг (по местному времени, 16.00 мск).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240201/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240127/izrail-1923913688.html

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в мире, вашингтон (штат), россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году