https://ria.ru/20240201/aktsiya-1924909426.html
В Братиславе прошла многочисленная антиправительственная акция
В Братиславе прошла многочисленная антиправительственная акция - РИА Новости, 01.02.2024
В Братиславе прошла многочисленная антиправительственная акция
Многочисленная акция протеста против планов правительства Роберта Фицо провести масштабную реформу уголовного законодательства проходит в столице Словакии... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T21:10
2024-02-01T21:10
2024-02-01T21:30
в мире
словакия
братислава
прага
зузана чапутова
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924911366_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6058edbeed32c5df34f1af1c029baf64.jpg
БРАТИСЛАВА, 1 фев - РИА Новости. Многочисленная акция протеста против планов правительства Роберта Фицо провести масштабную реформу уголовного законодательства проходит в столице Словакии несмотря на пасмурную погоду, которая установилась в Братиславе вечером, передает корреспондент РИА Новости. Акции протеста, которые начались в Словакии в конце 2023 года, спровоцировала инициатива правительства во главе с Робертом Фицо провести масштабное реформирование уголовного законодательства, включающее смягчение наказания за некоторые экономические и имущественные преступления и ликвидацию специальной прокуратуры. Оппозиция в Словакии считает, что предложения о закрытии специальной прокуратуры связаны с тем, что правительство хочет остановить расследование политически чувствительных дел, она также не согласна с предложенным смягчением наказаний. Основными организаторами акций протеста выступают три партии, которые представлены в парламенте, но не входят в правительственную коалицию. Премьер Словакии и глава победившей на парламентских выборах партии Фицо говорил, что оппозиция собирает митинги из-за фрустрации, которая возникла у них в результате поражения на выборах, и неоднократно заявлял, что от идеи закрыть специальную прокуратуру не отступит. Это ведомство, по словам Фицо, не раз нарушало права человека в ходе расследований, а простой смены ее руководителя было бы недостаточно. Он также говорил, что "злу в лице Даниэля Липшица (главы специальной прокуратуры - ред.) необходимо положить конец". По мнению Фицо, Липшиц руководствуется политическими мотивами в своей деятельности. В этот раз оппозиция анонсировала проведение акций протеста, кроме Братиславы, еще в 18 городах Словакии. Эту инициативу поддержали и некоторые гражданские активисты, они объявили митинги в четверг еще в 11 словацких городах. Подобные акции сегодня должны состояться и за рубежом: в Праге, Кракове, Париже, Осло и еще 5 различных городах за пределами Словакии. Участники акции протеста в Братиславе скандируют "Позор!", "Хватит с нас Фицо!", "Мафия!". Некоторые держат плакаты с антиправительственными лозунгами. Ранее президент республики Зузана Чапутова также заявила, что поправки в уголовное законодательство, предложенные правительством Фицо, могут негативно отразиться на эффективности правосудия и спровоцировать рост преступности в Словакии. Чапутова говорила, что ее также не убедили доводы правительства о необходимости закрыть специальную прокуратуру. Она также говорила, что готова наложить вето на эти поправки. Офис специальной прокуратуры в Словакии, который в рамках реформы планирует закрыть правительство Фицо, занимается делами, связанными с организованной преступностью, коррупцией, превышением должностных полномочий, терроризмом и экстремизмом. Европейская комиссия просила правительство Словакии не торопиться с закрытием этого подразделения. Позже и посольство США в Словакии сделало заявление о том, что Штаты согласны с Европейской комиссией и считают, что такие масштабные изменения требуют тщательного анализа. Ранее глава специальной прокуратуры Липшиц активно занимался политикой и находился в оппозиции к правительству, которое в тот период также возглавлял Фицо. Липшиц в разное время возглавлял министерство юстиции и МВД Словакии. В 2014 году он стал одним из инициаторов оппозиционных митингов против коррупции и призывал Фицо уйти в отставку с поста премьер-министра. В 2016 году Липшиц, обгоняя другой автомобиль, насмерть сбил на пешеходном переходе пожилого мужчину. По данным местных СМИ, политик смог договориться с родственниками погибшего о возмещении им ущерба, но позже был осужден на три года условно. Сразу после случившегося Липшиц сложил с себя полномочия депутата. В 2021 году он возглавил офис специальной прокуратуры.
https://ria.ru/20240201/frantsiya-1924869117.html
https://ria.ru/20240130/orlean-1924424250.html
https://ria.ru/20240125/protesty-1923443897.html
https://ria.ru/20240201/fermery-1924796027.html
словакия
братислава
прага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924911366_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2f1d516aac10a3901d731f0d09776044.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, братислава, прага, зузана чапутова, роберт фицо
В мире, Словакия, Братислава, Прага, Зузана Чапутова, Роберт Фицо
В Братиславе прошла многочисленная антиправительственная акция
В центре Братиславы прошла многочисленная акция против планов правительства Фицо
БРАТИСЛАВА, 1 фев - РИА Новости. Многочисленная акция протеста против планов правительства Роберта Фицо провести масштабную реформу уголовного законодательства проходит в столице Словакии несмотря на пасмурную погоду, которая установилась в Братиславе вечером, передает корреспондент РИА Новости.
Акции протеста, которые начались в Словакии
в конце 2023 года, спровоцировала инициатива правительства во главе с Робертом Фицо провести масштабное реформирование уголовного законодательства, включающее смягчение наказания за некоторые экономические и имущественные преступления и ликвидацию специальной прокуратуры. Оппозиция в Словакии считает, что предложения о закрытии специальной прокуратуры связаны с тем, что правительство хочет остановить расследование политически чувствительных дел, она также не согласна с предложенным смягчением наказаний.
Профсоюзы фермеров во Франции заявили о снятии блокад автотрасс
Основными организаторами акций протеста выступают три партии, которые представлены в парламенте, но не входят в правительственную коалицию. Премьер Словакии и глава победившей на парламентских выборах партии Фицо говорил, что оппозиция собирает митинги из-за фрустрации, которая возникла у них в результате поражения на выборах, и неоднократно заявлял, что от идеи закрыть специальную прокуратуру не отступит. Это ведомство, по словам Фицо, не раз нарушало права человека в ходе расследований, а простой смены ее руководителя было бы недостаточно. Он также говорил, что "злу в лице Даниэля Липшица (главы специальной прокуратуры - ред.) необходимо положить конец". По мнению Фицо, Липшиц руководствуется политическими мотивами в своей деятельности.
В этот раз оппозиция анонсировала проведение акций протеста, кроме Братиславы, еще в 18 городах Словакии. Эту инициативу поддержали и некоторые гражданские активисты, они объявили митинги в четверг еще в 11 словацких городах. Подобные акции сегодня должны состояться и за рубежом: в Праге
, Кракове
, Париже
, Осло
и еще 5 различных городах за пределами Словакии.
Участники акции протеста в Братиславе скандируют "Позор!", "Хватит с нас Фицо!", "Мафия!". Некоторые держат плакаты с антиправительственными лозунгами.
Французские фермеры устроили акцию протеста в Орлеане
Ранее президент республики Зузана Чапутова
также заявила, что поправки в уголовное законодательство, предложенные правительством Фицо, могут негативно отразиться на эффективности правосудия и спровоцировать рост преступности в Словакии. Чапутова говорила, что ее также не убедили доводы правительства о необходимости закрыть специальную прокуратуру. Она также говорила, что готова наложить вето на эти поправки.
Офис специальной прокуратуры в Словакии, который в рамках реформы планирует закрыть правительство Фицо, занимается делами, связанными с организованной преступностью, коррупцией, превышением должностных полномочий, терроризмом и экстремизмом.
В Италии фермеры провели акции протеста на сельскохозяйственной технике
Европейская комиссия просила правительство Словакии не торопиться с закрытием этого подразделения. Позже и посольство США
в Словакии сделало заявление о том, что Штаты согласны с Европейской комиссией и считают, что такие масштабные изменения требуют тщательного анализа.
Ранее глава специальной прокуратуры Липшиц активно занимался политикой и находился в оппозиции к правительству, которое в тот период также возглавлял Фицо. Липшиц в разное время возглавлял министерство юстиции и МВД Словакии. В 2014 году он стал одним из инициаторов оппозиционных митингов против коррупции и призывал Фицо уйти в отставку с поста премьер-министра. В 2016 году Липшиц, обгоняя другой автомобиль, насмерть сбил на пешеходном переходе пожилого мужчину. По данным местных СМИ, политик смог договориться с родственниками погибшего о возмещении им ущерба, но позже был осужден на три года условно. Сразу после случившегося Липшиц сложил с себя полномочия депутата. В 2021 году он возглавил офис специальной прокуратуры.
В Брюсселе протестующие фермеры жгут костры перед зданием Европарламента