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У берегов королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 31.01.2024
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14:33 31.01.2024 (обновлено: 14:36 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/zemletryasenie-1924582746.html
У берегов королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8
У берегов королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 31.01.2024
У берегов королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:33
2024-01-31T14:36
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 10.49 по времени UTC (13.49 мск) в 274 километрах к юго-западу от столицы королевства, города Нукуалофа с населением около 23 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 185 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20240123/zemletryasenie-1923049940.html
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в мире, тонга
В мире, Тонга
У берегов королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8

EMSC: у берегов королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 10.49 по времени UTC (13.49 мск) в 274 километрах к юго-западу от столицы королевства, города Нукуалофа с населением около 23 тысяч человек.
Очаг залегал на глубине 185 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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