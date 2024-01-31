https://ria.ru/20240131/zemletryasenie-1924582746.html
У берегов королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8
У берегов королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 31.01.2024
У берегов королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:33
2024-01-31T14:33
2024-01-31T14:36
в мире
тонга
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 10.49 по времени UTC (13.49 мск) в 274 километрах к юго-западу от столицы королевства, города Нукуалофа с населением около 23 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 185 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20240123/zemletryasenie-1923049940.html
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в мире, тонга
У берегов королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8
EMSC: у берегов королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8