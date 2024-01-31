https://ria.ru/20240131/zemletryasenie-1924495856.html
СМИ: при землетрясении в Исикаве более 30 человек замерзли насмерть
СМИ: при землетрясении в Исикаве более 30 человек замерзли насмерть - РИА Новости, 31.01.2024
СМИ: при землетрясении в Исикаве более 30 человек замерзли насмерть
Причиной смерти более 30 человек, погибших при землетрясении в Японии, стало замерзание, сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные полицейских исследований. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T07:47
2024-01-31T07:47
2024-01-31T07:48
япония
исикава
серия землетрясений в японии в 2024 году
в мире
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ТОКИО, 31 янв - РИА Новости. Причиной смерти более 30 человек, погибших при землетрясении в Японии, стало замерзание, сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные полицейских исследований. Накануне число погибших при землетрясении в районе Ното префектуры Исикава в Японии составляло 238 человек. В число погибших от землетрясения включают и тех, чья смерть косвенно связана со стихийным бедствием. Таких сейчас 16 человек. Из 222 человек, погибших непосредственно при землетрясении, 92 человек (41%) умерли от компрессионной травмы (синдрома сдавливания), задохнулись 49 человек (22%), от переохлаждения и замерзания 32 человека (14%). Предположительно, они скончались от переохлаждения и замерзания, пока ожидали помощь. По мнению специалистов, процент таких смертей значительно выше, чем обычно при подобных стихийных бедствиях. Это связано с тем, что в районе Ното в это время года температура опускается до минусовых температур. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, в ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. При землетрясении погибли 238 человек, с 19 до сих пор не удается установить связь. Более 14,5 тысячи человек по-прежнему живут в эвакуационных пунктах. Более 40 тысяч домов частично или полностью разрушены. Без воды в префектуре Исикава остаются около 40 тысяч домохозяйств. В префектуре уже построили 18 временных домов в городе Вадзима, наиболее пострадавшем от стихийного бедствия. Всего в городе строится 548 таких домов на 7 участках.
https://ria.ru/20240130/zemletryasenie-1924276755.html
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япония, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году, в мире
Япония, Исикава, Серия землетрясений в Японии в 2024 году, В мире
СМИ: при землетрясении в Исикаве более 30 человек замерзли насмерть
NHK: при землетрясении в Исикаве более 30 человек погибли из-за холода
ТОКИО, 31 янв - РИА Новости.
Причиной смерти более 30 человек, погибших при землетрясении в Японии, стало замерзание, сообщил телеканал NHK
со ссылкой на данные полицейских исследований.
Накануне число погибших при землетрясении в районе Ното префектуры Исикава
в Японии составляло 238 человек. В число погибших от землетрясения включают и тех, чья смерть косвенно связана со стихийным бедствием. Таких сейчас 16 человек. Из 222 человек, погибших непосредственно при землетрясении, 92 человек (41%) умерли от компрессионной травмы (синдрома сдавливания), задохнулись 49 человек (22%), от переохлаждения и замерзания 32 человека (14%).
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Предположительно, они скончались от переохлаждения и замерзания, пока ожидали помощь. По мнению специалистов, процент таких смертей значительно выше, чем обычно при подобных стихийных бедствиях. Это связано с тем, что в районе Ното в это время года температура опускается до минусовых температур.
В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, в ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра.
При землетрясении погибли 238 человек, с 19 до сих пор не удается установить связь. Более 14,5 тысячи человек по-прежнему живут в эвакуационных пунктах. Более 40 тысяч домов частично или полностью разрушены. Без воды в префектуре Исикава остаются около 40 тысяч домохозяйств.
В префектуре уже построили 18 временных домов в городе Вадзима, наиболее пострадавшем от стихийного бедствия. Всего в городе строится 548 таких домов на 7 участках.
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