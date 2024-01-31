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Зеленский обеспокоен политическими заявлениями Залужного, утверждают в Раде - РИА Новости, 31.01.2024
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08:28 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/zelenskiy-1924498559.html
Зеленский обеспокоен политическими заявлениями Залужного, утверждают в Раде
Зеленский обеспокоен политическими заявлениями Залужного, утверждают в Раде - РИА Новости, 31.01.2024
Зеленский обеспокоен политическими заявлениями Залужного, утверждают в Раде
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, который одним из первых сообщал со ссылкой на собственные источники об отставке главкома ВСУ Валерия... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T08:28
2024-01-31T08:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
алексей гончаренко
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, который одним из первых сообщал со ссылкой на собственные источники об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил, что в офисе Владимира Зеленского "обеспокоены тем, что Залужный делал политические, а не военные заявления". В понедельник Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС. "Лично я считаю, что это плохая идея. Между ними нет принципиальных разногласий, но офис Зеленского был обеспокоен тем, что Залужный делал политические, а не военные заявления", - заявил Гончаренко в интервью британской газете Guardian, но не уточнил какие именно политические заявления. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Владимир Зеленский 29 января встречался с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после его отставки. При этом британский журнал Economist со ссылкой на источники утверждал, что Зеленский предложил Залужному занять пост секретаря СНБО Украины, но главком ВСУ отказался. Издание также утверждало, что при этом действующему главе ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но Буданов "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". В качестве претендентов на место главкома ВСУ рассматривают и командующего сухопутными войсками Александра Сырского, утверждают британские Economist и Financial Times.
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, алексей гончаренко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Алексей Гончаренко
Зеленский обеспокоен политическими заявлениями Залужного, утверждают в Раде

Гончаренко: офис Зеленского обеспокоен политическими заявлениями Залужного

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, который одним из первых сообщал со ссылкой на собственные источники об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил, что в офисе Владимира Зеленского "обеспокоены тем, что Залужный делал политические, а не военные заявления".
В понедельник Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.
"Лично я считаю, что это плохая идея. Между ними нет принципиальных разногласий, но офис Зеленского был обеспокоен тем, что Залужный делал политические, а не военные заявления", - заявил Гончаренко в интервью британской газете Guardian, но не уточнил какие именно политические заявления.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Владимир Зеленский 29 января встречался с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после его отставки. При этом британский журнал Economist со ссылкой на источники утверждал, что Зеленский предложил Залужному занять пост секретаря СНБО Украины, но главком ВСУ отказался. Издание также утверждало, что при этом действующему главе ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но Буданов "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". В качестве претендентов на место главкома ВСУ рассматривают и командующего сухопутными войсками Александра Сырского, утверждают британские Economist и Financial Times.
Президент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАлексей Гончаренко
 
 
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