После сбитого Ил-76 у Зеленского нет политического будущего, уверен Сальдо
Сальдо: у Зеленского после сбитого ВСУ самолета Ил-76 нет политического будущего
© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Политического будущего у Владимира Зеленского после инцидента со сбитым ВСУ российским Ил-76 в Белгородской области нет, в Киеве знали, что в самолете находятся украинские военнопленные, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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"Знаете, ни о каком политическом будущем для режима Зеленского и для него самого вообще сейчас уже можно не говорить. Его нет сейчас, его нет и в будущем. Он уже теперь навсегда таким количеством крови облил себя, что политикой здесь не пахнет, здесь пахнет каким-то идиотизмом, который даже невозможно объяснить с точки зрения здравого смысла. Даже невозможно объяснить с точки зрения нормальных, даже если это и противостояние, военных подходов", - сказал Сальдо.
По его словам, киевский режим находится в "агонии" и идет на "самые крайние методы", чтобы "запугать" свое же население.
"То есть когда дают приказ сбить (самолет), в котором они точно знают, что их военнопленные находятся, их ждут семьи. Пусть они даже нам враги там, может быть, и "азовцы" (боевики нацбата "Азов"*, запрещенная в России террористическая организация) там были, и еще кто-то. Но тем не менее, приказ-то отдан был из Киева, и самолет, который подбили, они прекрасно знали, кто там находится", - заявил губернатор Херсонской области.
Как подчеркнул Сальдо, будущего у такого режима нет.
"Это террористический акт против собственного народа и против собственного будущего…" - подчеркнул собеседник агентства.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
* Запрещенная в России террористическая организация
* Запрещенная в России террористическая организация
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.