https://ria.ru/20240131/zdravookhranenie-1924618584.html

Лысенко выразила надежду, что проект здравоохранения будет продолжен

Лысенко выразила надежду, что проект здравоохранения будет продолжен - РИА Новости, 31.01.2024

Лысенко выразила надежду, что проект здравоохранения будет продолжен

Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, главврач Московской городской клинической больницы... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:41

2024-01-31T16:41

2024-01-31T16:41

политика

владимир путин

марьяна лысенко

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, главврач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко выразила надежду, что проект здравоохранения будет продолжен, но будет основываться на новых вызовах. "Безусловно, конечно, мы как медицинское сообщество не могли не говорить о проекте здравоохранения, который заканчивается в этом году и, безусловно, мы очень надеемся, что будет продолжение этого проекта или новый проект, но уже основывающийся в проработке своей на совершенно иных вызовах. Это необходимость, просто острая необходимость создания абсолютного технологического суверенитета нашего здравоохранения", - сказала Лысенко на встрече Путина с доверенными лицами. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240128/zdravookhranenie-1923939748.html

https://ria.ru/20231225/rakova-1917779554.html

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политика, владимир путин, марьяна лысенко, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, цик рф