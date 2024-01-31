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Лысенко выразила надежду, что проект здравоохранения будет продолжен - РИА Новости, 31.01.2024
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16:41 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/zdravookhranenie-1924618584.html
Лысенко выразила надежду, что проект здравоохранения будет продолжен
Лысенко выразила надежду, что проект здравоохранения будет продолжен - РИА Новости, 31.01.2024
Лысенко выразила надежду, что проект здравоохранения будет продолжен
Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, главврач Московской городской клинической больницы... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:41
2024-01-31T16:41
политика
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марьяна лысенко
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, главврач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко выразила надежду, что проект здравоохранения будет продолжен, но будет основываться на новых вызовах. "Безусловно, конечно, мы как медицинское сообщество не могли не говорить о проекте здравоохранения, который заканчивается в этом году и, безусловно, мы очень надеемся, что будет продолжение этого проекта или новый проект, но уже основывающийся в проработке своей на совершенно иных вызовах. Это необходимость, просто острая необходимость создания абсолютного технологического суверенитета нашего здравоохранения", - сказала Лысенко на встрече Путина с доверенными лицами. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240128/zdravookhranenie-1923939748.html
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политика, владимир путин, марьяна лысенко, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, цик рф
Политика, Владимир Путин, Марьяна Лысенко, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Лысенко выразила надежду, что проект здравоохранения будет продолжен

Главврач Лысенко выразила надежду, что проект здравоохранения будет продолжен

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМедицинская сестра идет по коридору городской клинической больницы
Медицинская сестра идет по коридору городской клинической больницы - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости
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Медицинская сестра идет по коридору городской клинической больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, главврач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко выразила надежду, что проект здравоохранения будет продолжен, но будет основываться на новых вызовах.
«
"Безусловно, конечно, мы как медицинское сообщество не могли не говорить о проекте здравоохранения, который заканчивается в этом году и, безусловно, мы очень надеемся, что будет продолжение этого проекта или новый проект, но уже основывающийся в проработке своей на совершенно иных вызовах. Это необходимость, просто острая необходимость создания абсолютного технологического суверенитета нашего здравоохранения", - сказала Лысенко на встрече Путина с доверенными лицами.
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28 января, 09:14
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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