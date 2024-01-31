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Заседание Всебелорусского собрания пройдет в 20-х числах апреля - РИА Новости, 31.01.2024
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18:28 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/zasedanie-1924649869.html
Заседание Всебелорусского собрания пройдет в 20-х числах апреля
Заседание Всебелорусского собрания пройдет в 20-х числах апреля - РИА Новости, 31.01.2024
Заседание Всебелорусского собрания пройдет в 20-х числах апреля
Спикер нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко сообщил в среду, что ожидает проведения заседания Всебелорусского народного собрания в конце... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:28
2024-01-31T18:28
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
минск
владимир андрейченко
игорь карпенко
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МИНСК, 31 янв – РИА Новости. Спикер нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко сообщил в среду, что ожидает проведения заседания Всебелорусского народного собрания в конце апреля, примерно с 19 по 26 апреля. "Утверждение этих документов (военная доктрина и концепция нацбезопасности – ред.) – это прерогатива Всебелорусского народного собрания. В апреле, где-то с 19 по 26 апреля, состоится заседание Всебелорусского народного собрания, на котором будут утверждены и концепция национальной безопасности, и военная доктрина", - сказал он в среду в Минске. Андрейченко отметил, что в стране проведена большая работа по этим документам, в том числе прошло общественное обсуждение проекта концепции нацбезопасности, различные дискуссионные площадки по этой теме, в которых в том числе принимали участие депутаты. В Белоруссии 15 марта 2022 года вступили в силу изменения и дополнения в конституцию, принятые в результате прошедшего 27 февраля того же года референдума. В обновленном основном законе Белоруссии был закреплен конституционный статус Всебелорусского народного собрания (ВНС). ВНС будет утверждать основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности, программы социально-экономического развития страны, сможет предлагать изменения в конституцию, проведение республиканских референдумов, наделен правом законодательной инициативы. Оно вправе рассматривать вопрос о легитимности выборов президента, депутатов и сенаторов, принимать решение о смещении президента с должности. ВНС вправе ввести чрезвычайное или военное положение. Выдвижение делегатов во Всебелорусское народное собрание начнется с 12 марта 2024 года, сообщал ранее председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко. По словам Карпенко,"25 апреля 2024 года - предельный срок созыва первого заседания ВНС".
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белоруссия, минск, владимир андрейченко, игорь карпенко
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Минск, Владимир Андрейченко, Игорь Карпенко

Заседание Всебелорусского собрания пройдет в 20-х числах апреля

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко. Архивное фото
Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко. Архивное фото
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МИНСК, 31 янв – РИА Новости. Спикер нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко сообщил в среду, что ожидает проведения заседания Всебелорусского народного собрания в конце апреля, примерно с 19 по 26 апреля.
"Утверждение этих документов (военная доктрина и концепция нацбезопасности – ред.) – это прерогатива Всебелорусского народного собрания. В апреле, где-то с 19 по 26 апреля, состоится заседание Всебелорусского народного собрания, на котором будут утверждены и концепция национальной безопасности, и военная доктрина", - сказал он в среду в Минске.
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Андрейченко отметил, что в стране проведена большая работа по этим документам, в том числе прошло общественное обсуждение проекта концепции нацбезопасности, различные дискуссионные площадки по этой теме, в которых в том числе принимали участие депутаты.
В Белоруссии 15 марта 2022 года вступили в силу изменения и дополнения в конституцию, принятые в результате прошедшего 27 февраля того же года референдума. В обновленном основном законе Белоруссии был закреплен конституционный статус Всебелорусского народного собрания (ВНС). ВНС будет утверждать основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности, программы социально-экономического развития страны, сможет предлагать изменения в конституцию, проведение республиканских референдумов, наделен правом законодательной инициативы. Оно вправе рассматривать вопрос о легитимности выборов президента, депутатов и сенаторов, принимать решение о смещении президента с должности. ВНС вправе ввести чрезвычайное или военное положение.
Выдвижение делегатов во Всебелорусское народное собрание начнется с 12 марта 2024 года, сообщал ранее председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко. По словам Карпенко,"25 апреля 2024 года - предельный срок созыва первого заседания ВНС".
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияМинскВладимир АндрейченкоИгорь Карпенко
 
 
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