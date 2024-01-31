Дилеры исключили дефицит в России запчастей для китайских автобрендов
РОАД: дефицита запчастей для официально продающихся в России автобрендов КНР нет
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили в официальном дилерском центре Chery ТЦ "Кунцево"
Автомобили в официальном дилерском центре Chery ТЦ "Кунцево". Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дефицита запчастей для китайских автомобилей, официально представленных в РФ, не наблюдается, сервисное и гарантийное обслуживание осуществляется в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).
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"Сегодня, несмотря на непростые логистические пути поставок запасных частей, официальные дилеры предоставляют сервисное обслуживание, в том числе и гарантийное, в полном объёме по брендам, официально представленным в России. Дефицит на рынке запасных частей китайских брендов сейчас не наблюдается, а случаи увеличенных сроков поставок скорее носят эпизодический характер для "непопулярных" товаров", - отметили в ассоциации.
Как рассказывали РИА Новости в РОАД в начале года, сейчас в стране официально представлено 29 автобрендов из КНР: Chery, Geely, Omoda, FAW, Changan, Haval, JAC, Exeed, Tank, GAC, Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising и Venucia.
В ассоциации также напомнили, что сейчас российский автомобильный рынок на 50% состоит из китайских брендов.
В понедельник издание "Известия" написало, что российские дилеры стали испытывать сложности с обслуживанием автомобилей китайских марок, ввезенных "серым" импортом. По сведениям газеты, проблема коснулась марок Geely, Exeed и Li Auto.