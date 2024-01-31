https://ria.ru/20240131/zapchasti-1924488536.html

Дилеры исключили дефицит в России запчастей для китайских автобрендов

Дилеры исключили дефицит в России запчастей для китайских автобрендов - РИА Новости, 31.01.2024

Дилеры исключили дефицит в России запчастей для китайских автобрендов

Дефицита запчастей для китайских автомобилей, официально представленных в РФ, не наблюдается, сервисное и гарантийное обслуживание осуществляется в полном... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T05:18

2024-01-31T05:18

2024-01-31T05:18

россия

китай

экономика

российские автомобильные дилеры

авто

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дефицита запчастей для китайских автомобилей, официально представленных в РФ, не наблюдается, сервисное и гарантийное обслуживание осуществляется в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). "Сегодня, несмотря на непростые логистические пути поставок запасных частей, официальные дилеры предоставляют сервисное обслуживание, в том числе и гарантийное, в полном объёме по брендам, официально представленным в России. Дефицит на рынке запасных частей китайских брендов сейчас не наблюдается, а случаи увеличенных сроков поставок скорее носят эпизодический характер для "непопулярных" товаров", - отметили в ассоциации. Как рассказывали РИА Новости в РОАД в начале года, сейчас в стране официально представлено 29 автобрендов из КНР: Chery, Geely, Omoda, FAW, Changan, Haval, JAC, Exeed, Tank, GAC, Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising и Venucia. В ассоциации также напомнили, что сейчас российский автомобильный рынок на 50% состоит из китайских брендов. В понедельник издание "Известия" написало, что российские дилеры стали испытывать сложности с обслуживанием автомобилей китайских марок, ввезенных "серым" импортом. По сведениям газеты, проблема коснулась марок Geely, Exeed и Li Auto.

https://ria.ru/20230628/avtomobili-1880905650.html

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россия, китай, экономика, российские автомобильные дилеры, авто