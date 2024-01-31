Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 31.01.2024 (обновлено: 14:46 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/zakon-1924554028.html
Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии
Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии - РИА Новости, 31.01.2024
Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии
Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки о российских Вооруженных силах и призывы к борьбе против государства. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:44
2024-01-31T14:46
россия
госдума рф
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838291284_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0acdfd6120e2ec0ee39d91ca77a0d8b.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки о российских Вооруженных силах и призывы к борьбе против государства.Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.В пояснительной записке отмечается, что документ вводит механизм изъятия денег, ценностей и другого имущества за фейки о российской армии, а также если оно используется для финансирования преступлений и любой другой деятельности, направленной против государственной безопасности.Как подчеркнули в Госдуме, речь идет именно о том имуществе или деньгах, которые получены преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности. Оба эти обстоятельства необходимо будет доказать.Кроме того, речь идет об изъятии орудий совершения преступления.Председатель Думы Вячеслав Володин заявил, что документ позволит наказать "предателей, совершающих преступления против своей страны"."Этот закон — консолидированная позиция абсолютного большинства депутатов Госдумы. Под инициативой стоят 395 подписей", — сказал спикер.Во время заседания он подчеркнул, что граждане требуют принять этот законопроект.
https://ria.ru/20240124/konfiskatsiya-1923178811.html
https://ria.ru/20240123/konfiskatsiya-1923063637.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838291284_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_487b72ee83df7e165b445768614df39d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, вооруженные силы рф
Россия, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии

Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПеред пленарным заседанием Государственной думы России
Перед пленарным заседанием Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Перед пленарным заседанием Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки о российских Вооруженных силах и призывы к борьбе против государства.
Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
В пояснительной записке отмечается, что документ вводит механизм изъятия денег, ценностей и другого имущества за фейки о российской армии, а также если оно используется для финансирования преступлений и любой другой деятельности, направленной против государственной безопасности.
Как подчеркнули в Госдуме, речь идет именно о том имуществе или деньгах, которые получены преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности. Оба эти обстоятельства необходимо будет доказать.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Песков высказался о законопроекте о конфискации имущества за фейки об армии
24 января, 12:41
Кроме того, речь идет об изъятии орудий совершения преступления.
Председатель Думы Вячеслав Володин заявил, что документ позволит наказать "предателей, совершающих преступления против своей страны".
«
"Этот закон — консолидированная позиция абсолютного большинства депутатов Госдумы. Под инициативой стоят 395 подписей", — сказал спикер.
Во время заседания он подчеркнул, что граждане требуют принять этот законопроект.
Депутат Государственной Думы РФ Александр Ющенко - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
В Госдуме прокомментировали проект о конфискации имущества за фейки
23 января, 19:00
 
РоссияГосдума РФВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала