https://ria.ru/20240131/zakon-1924554028.html

Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии

Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии - РИА Новости, 31.01.2024

Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии

Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки о российских Вооруженных силах и призывы к борьбе против государства. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:44

2024-01-31T12:44

2024-01-31T14:46

россия

госдума рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки о российских Вооруженных силах и призывы к борьбе против государства.Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.В пояснительной записке отмечается, что документ вводит механизм изъятия денег, ценностей и другого имущества за фейки о российской армии, а также если оно используется для финансирования преступлений и любой другой деятельности, направленной против государственной безопасности.Как подчеркнули в Госдуме, речь идет именно о том имуществе или деньгах, которые получены преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности. Оба эти обстоятельства необходимо будет доказать.Кроме того, речь идет об изъятии орудий совершения преступления.Председатель Думы Вячеслав Володин заявил, что документ позволит наказать "предателей, совершающих преступления против своей страны"."Этот закон — консолидированная позиция абсолютного большинства депутатов Госдумы. Под инициативой стоят 395 подписей", — сказал спикер.Во время заседания он подчеркнул, что граждане требуют принять этот законопроект.

https://ria.ru/20240124/konfiskatsiya-1923178811.html

https://ria.ru/20240123/konfiskatsiya-1923063637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, госдума рф, вооруженные силы рф