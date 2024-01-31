https://ria.ru/20240131/yustitsiya-1924617686.html

Путин призвал не "сходить с ума" по поводу ювенальной юстиции

Путин призвал не "сходить с ума" по поводу ювенальной юстиции - РИА Новости, 31.01.2024

Путин призвал не "сходить с ума" по поводу ювенальной юстиции

Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что нельзя сходить с ума по поводу ювенальной юстиции, когда лезут в дела семьи,... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:39

2024-01-31T16:39

2024-01-31T17:07

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что нельзя сходить с ума по поводу ювенальной юстиции, когда лезут в дела семьи, отметив, что Россия по этому пути не пойдет."Вы сказали, девочка забеременела в 15 лет и принимает решение о прерывании беременности, и родители должны иметь право влиять на этот процесс. Но они не воспользовались своими возможностями и не предотвратили эту нежелательную беременность. А теперь они должны получить право эту беременность прерывать... Вопрос очень сложный и требующий внимание, прежде всего, со стороны таких специалистов, как вы и ваши коллеги, а государство, конечно, прислушивается к вам. Конечно, нам нельзя сходить с ума по поводу ювенальной юстиции, когда вмешиваются в дела семьи, беспощадно лезут, детей отнимают - сумасшествие какое, мы по этому пути, конечно, принципиально, не пойдем", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.Он назвал этот вопрос очень тонким, отметив, что не высказывает свою позицию, а обращает внимание на то, что этот вопрос требует внимания профессионалов. "Очень важная сфера - это детство. Так или иначе у нас всё, вся социальная политика вокруг детей, вся семейная политика вокруг детей. Это такая тонкая сфера, я даже боюсь до нее дотрагиваться. Честно вам скажу", - заключил Путин.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин