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Производитель "Ярса" поставит первый флот гидроразрыва пласта в 2025 году
Производитель "Ярса" поставит первый флот гидроразрыва пласта в 2025 году - РИА Новости, 31.01.2024
Производитель "Ярса" поставит первый флот гидроразрыва пласта в 2025 году
Предприятие-производитель стратегических ракет "Тополь" и "Ярс" "Московский институт теплотехники" ("МИТ", входит в "Роскосмос") поставит заказчику первый... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T03:05
2024-01-31T03:05
2024-01-31T05:35
ханты-мансийский автономный округ
московский институт теплотехники
роскосмос
западная сибирь
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Предприятие-производитель стратегических ракет "Тополь" и "Ярс" "Московский институт теплотехники" ("МИТ", входит в "Роскосмос") поставит заказчику первый серийный образец флота гидроразрыва пласта (ГРП) в 2025 году, заявили РИА Новости в "МИТ"."В настоящее время опытный образец флота ГРП проходит полевые испытания согласно утвержденным программно-методическим документам. Поставка первого серийного образца отечественного флота ГРП намечена на 2025 год", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что опытная партия из двенадцати высокотехнологичных агрегатов флота гидравлического разрыва пласта была направлена в Ханты-Мансийский автономный округ. Как отметили тогда в "Роскосмосе", разработка повысит добычу трудноизвлекаемых запасов углеводородов за счет интенсификации притока жидкости к скважинам в рамках разработки месторождений Западной Сибири. Представленный ранее "МИТ" комплекс создан совместно с предприятиями военно-промышленного комплекса и нефтегазовой отрасли. Он состоит из машин управления, перевозки емкостей, подогрева жидкости, манифольдов, подачи сыпучих материалов и химических добавок, а также гидратационной, насосной и смесительной установок.
https://ria.ru/20231216/rakety-1916135722.html
ханты-мансийский автономный округ
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ханты-мансийский автономный округ, московский институт теплотехники, роскосмос, западная сибирь
Ханты-Мансийский автономный округ, Московский институт теплотехники, Роскосмос, Западная Сибирь
Производитель "Ярса" поставит первый флот гидроразрыва пласта в 2025 году
Предприятие "МИТ" поставит первый флот гидроразрыва пласта в 2025 году