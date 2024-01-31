https://ria.ru/20240131/yars-1924482705.html

Производитель "Ярса" поставит первый флот гидроразрыва пласта в 2025 году

Производитель "Ярса" поставит первый флот гидроразрыва пласта в 2025 году - РИА Новости, 31.01.2024

Производитель "Ярса" поставит первый флот гидроразрыва пласта в 2025 году

Предприятие-производитель стратегических ракет "Тополь" и "Ярс" "Московский институт теплотехники" ("МИТ", входит в "Роскосмос") поставит заказчику первый... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T03:05

2024-01-31T03:05

2024-01-31T05:35

ханты-мансийский автономный округ

московский институт теплотехники

роскосмос

западная сибирь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1807974627_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_72bb0e8283e6efac2014b2e906d08684.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Предприятие-производитель стратегических ракет "Тополь" и "Ярс" "Московский институт теплотехники" ("МИТ", входит в "Роскосмос") поставит заказчику первый серийный образец флота гидроразрыва пласта (ГРП) в 2025 году, заявили РИА Новости в "МИТ"."В настоящее время опытный образец флота ГРП проходит полевые испытания согласно утвержденным программно-методическим документам. Поставка первого серийного образца отечественного флота ГРП намечена на 2025 год", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что опытная партия из двенадцати высокотехнологичных агрегатов флота гидравлического разрыва пласта была направлена в Ханты-Мансийский автономный округ. Как отметили тогда в "Роскосмосе", разработка повысит добычу трудноизвлекаемых запасов углеводородов за счет интенсификации притока жидкости к скважинам в рамках разработки месторождений Западной Сибири. Представленный ранее "МИТ" комплекс создан совместно с предприятиями военно-промышленного комплекса и нефтегазовой отрасли. Он состоит из машин управления, перевозки емкостей, подогрева жидкости, манифольдов, подачи сыпучих материалов и химических добавок, а также гидратационной, насосной и смесительной установок.

https://ria.ru/20231216/rakety-1916135722.html

ханты-мансийский автономный округ

западная сибирь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ханты-мансийский автономный округ, московский институт теплотехники, роскосмос, западная сибирь