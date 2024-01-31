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В США произошел взрыв на газопроводе - РИА Новости, 31.01.2024
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13:37 31.01.2024
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В США произошел взрыв на газопроводе
В США произошел взрыв на газопроводе - РИА Новости, 31.01.2024
В США произошел взрыв на газопроводе
Взрыв произошел на газопроводе в американском штате Оклахома, столб пламени поднялся на высоту более 150 метров, передает телеканал ABC7 со ссылкой на пожарную... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:37
2024-01-31T13:37
в мире
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Взрыв произошел на газопроводе в американском штате Оклахома, столб пламени поднялся на высоту более 150 метров, передает телеканал ABC7 со ссылкой на пожарную службу. "Несколько служб реагируют на взрыв газопровода на Оклахомском выступе", - говорится в сообщении телеканала. По его информации, взрыв произошел незадолго до 21.45 во вторник по местному времени (06.45 мск в среду) в округе Бивер. Представители прибывших на место служб находятся на "безопасном расстоянии" от огня до тех пор, пока не удастся остановить подачу газа. По данным телеканала, столб пламени достиг высоты 500 футов (152,4 метра). Телеканал отмечает, что столб пламени настолько высок, что огонь можно увидеть со спутника. Газопровод, как сообщается, принадлежит компании DCP Midstream. Телеканал не приводит информации о погибших или пострадавших в результате происшествия.
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в мире, оклахома
В мире, Оклахома
В США произошел взрыв на газопроводе

В США произошел взрыв на газопроводе, вызвав столб пламени более 150 метров

© РИА Новости / Нил Уотерс | Перейти в медиабанкПожарные в США
Пожарные в США - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Нил Уотерс
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Пожарные в США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Взрыв произошел на газопроводе в американском штате Оклахома, столб пламени поднялся на высоту более 150 метров, передает телеканал ABC7 со ссылкой на пожарную службу.
"Несколько служб реагируют на взрыв газопровода на Оклахомском выступе", - говорится в сообщении телеканала.
По его информации, взрыв произошел незадолго до 21.45 во вторник по местному времени (06.45 мск в среду) в округе Бивер. Представители прибывших на место служб находятся на "безопасном расстоянии" от огня до тех пор, пока не удастся остановить подачу газа.
По данным телеканала, столб пламени достиг высоты 500 футов (152,4 метра). Телеканал отмечает, что столб пламени настолько высок, что огонь можно увидеть со спутника.
Газопровод, как сообщается, принадлежит компании DCP Midstream.
Телеканал не приводит информации о погибших или пострадавших в результате происшествия.
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