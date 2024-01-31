https://ria.ru/20240131/vzryv-1924567720.html

В США произошел взрыв на газопроводе

В США произошел взрыв на газопроводе - РИА Новости, 31.01.2024

В США произошел взрыв на газопроводе

Взрыв произошел на газопроводе в американском штате Оклахома, столб пламени поднялся на высоту более 150 метров, передает телеканал ABC7 со ссылкой на пожарную... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:37

2024-01-31T13:37

2024-01-31T13:37

в мире

оклахома

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Взрыв произошел на газопроводе в американском штате Оклахома, столб пламени поднялся на высоту более 150 метров, передает телеканал ABC7 со ссылкой на пожарную службу. "Несколько служб реагируют на взрыв газопровода на Оклахомском выступе", - говорится в сообщении телеканала. По его информации, взрыв произошел незадолго до 21.45 во вторник по местному времени (06.45 мск в среду) в округе Бивер. Представители прибывших на место служб находятся на "безопасном расстоянии" от огня до тех пор, пока не удастся остановить подачу газа. По данным телеканала, столб пламени достиг высоты 500 футов (152,4 метра). Телеканал отмечает, что столб пламени настолько высок, что огонь можно увидеть со спутника. Газопровод, как сообщается, принадлежит компании DCP Midstream. Телеканал не приводит информации о погибших или пострадавших в результате происшествия.

https://ria.ru/20240131/pozhar-1924497592.html

оклахома

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, оклахома