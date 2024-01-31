https://ria.ru/20240131/vystavka-1924560699.html

На ВДНХ открылась выставка, посвященная творчеству Льва Толстого

На ВДНХ открылась выставка, посвященная творчеству Льва Толстого - РИА Новости, 31.01.2024

На ВДНХ открылась выставка, посвященная творчеству Льва Толстого

На ВДНХ в Москве открылась мультимедийная выставка "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы", сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:12

2024-01-31T13:12

2024-01-31T13:12

выставка-форум "россия"

лев толстой (писатель)

москва

вднх

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. На ВДНХ в Москве открылась мультимедийная выставка "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы", сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "На ВДНХ в отреставрированном павильоне № 61 открылась мультимедийная выставка "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы". В интерактивном формате гости смогут познакомиться с творчеством писателя и погрузиться в художественный мир XIX века", - говорится в сообщении. Экспозиция состоит из 13 тематических разделов, каждый из них посвящен определенному эпизоду произведения. В разделах представлены соответствующие теме экспонаты, аудио- и видеоматериалы, а также цитаты из романа. Посетители смогут не только вспомнить содержание произведения, но и узнать о философских взглядах Льва Толстого, особенностях эпохи, мире русского дворянства и военных кампаниях начала XIX века. Уточняется, что посетить экспозицию можно ежедневно со вторника по воскресенье с 11.00 до 19.00. Вход до завершения выставки-форума "Россия" бесплатный.

https://ria.ru/20240130/kinosbory-1924430201.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лев толстой (писатель), москва, вднх