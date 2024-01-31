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На ВДНХ открылась выставка, посвященная творчеству Льва Толстого - РИА Новости, 31.01.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
13:12 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/vystavka-1924560699.html
На ВДНХ открылась выставка, посвященная творчеству Льва Толстого
На ВДНХ открылась выставка, посвященная творчеству Льва Толстого - РИА Новости, 31.01.2024
На ВДНХ открылась выставка, посвященная творчеству Льва Толстого
На ВДНХ в Москве открылась мультимедийная выставка "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы", сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:12
2024-01-31T13:12
выставка-форум "россия"
лев толстой (писатель)
москва
вднх
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. На ВДНХ в Москве открылась мультимедийная выставка "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы", сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "На ВДНХ в отреставрированном павильоне № 61 открылась мультимедийная выставка "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы". В интерактивном формате гости смогут познакомиться с творчеством писателя и погрузиться в художественный мир XIX века", - говорится в сообщении. Экспозиция состоит из 13 тематических разделов, каждый из них посвящен определенному эпизоду произведения. В разделах представлены соответствующие теме экспонаты, аудио- и видеоматериалы, а также цитаты из романа. Посетители смогут не только вспомнить содержание произведения, но и узнать о философских взглядах Льва Толстого, особенностях эпохи, мире русского дворянства и военных кампаниях начала XIX века. Уточняется, что посетить экспозицию можно ежедневно со вторника по воскресенье с 11.00 до 19.00. Вход до завершения выставки-форума "Россия" бесплатный.
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лев толстой (писатель), москва, вднх
Выставка-форум "Россия", Лев Толстой (писатель), Москва, ВДНХ
На ВДНХ открылась выставка, посвященная творчеству Льва Толстого

На ВДНХ открылась мультимедийная выставка, посвященная творчеству Льва Толстого

© РИА Новости / О. Игнатович | Перейти в медиабанкРусский писатель Лев Николаевич Толстой
Русский писатель Лев Николаевич Толстой - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / О. Игнатович
Перейти в медиабанк
Русский писатель Лев Николаевич Толстой . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. На ВДНХ в Москве открылась мультимедийная выставка "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы", сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"На ВДНХ в отреставрированном павильоне № 61 открылась мультимедийная выставка "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы". В интерактивном формате гости смогут познакомиться с творчеством писателя и погрузиться в художественный мир XIX века", - говорится в сообщении.
Экспозиция состоит из 13 тематических разделов, каждый из них посвящен определенному эпизоду произведения. В разделах представлены соответствующие теме экспонаты, аудио- и видеоматериалы, а также цитаты из романа. Посетители смогут не только вспомнить содержание произведения, но и узнать о философских взглядах Льва Толстого, особенностях эпохи, мире русского дворянства и военных кампаниях начала XIX века.
Уточняется, что посетить экспозицию можно ежедневно со вторника по воскресенье с 11.00 до 19.00. Вход до завершения выставки-форума "Россия" бесплатный.
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Выставка-форум "Россия"Лев Толстой (писатель)МоскваВДНХ
 
 
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