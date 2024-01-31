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Минтруд решил продлить действующий порядок выплат ветеранам боевых действий
Минтруд решил продлить действующий порядок выплат ветеранам боевых действий - РИА Новости, 31.01.2024
Минтруд решил продлить действующий порядок выплат ветеранам боевых действий
Минтруд разработал проект постановления правительства по продлению в 2024 году проактивного назначения ежемесячной выплаты ветеранам боевых действий, которые... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T20:58
2024-01-31T20:58
2024-01-31T21:12
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минтруд разработал проект постановления правительства по продлению в 2024 году проактивного назначения ежемесячной выплаты ветеранам боевых действий, которые участвуют в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе министерства. Соответствующий проект постановления размещен на сайте нормативно-правовых актов. "Документ разработан в целях продления в 2024 году проактивного осуществления ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий (ЕДВ), участвующим в СВО. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, благодаря получению сведений через межведомственное взаимодействие Соцфонд может назначать эту выплату в беззаявительном порядке.
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Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия
Минтруд решил продлить действующий порядок выплат ветеранам боевых действий
Минтруд хочет продлить назначение выплат ветеранам боевых действий без заявления
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минтруд разработал проект постановления правительства по продлению в 2024 году проактивного назначения ежемесячной выплаты ветеранам боевых действий, которые участвуют в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе министерства.
Соответствующий проект постановления размещен на сайте нормативно-правовых актов.
«
"Документ разработан в целях продления в 2024 году проактивного осуществления ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий (ЕДВ), участвующим в СВО. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, благодаря получению сведений через межведомственное взаимодействие Соцфонд может назначать эту выплату в беззаявительном порядке.
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