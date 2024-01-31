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Луценко: вологжане получат выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией
Луценко: вологжане получат выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией - РИА Новости, 31.01.2024
Луценко: вологжане получат выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией
Депутаты Заксобрания Вологодской области внесли изменения в закон, согласно которому детям с фенилкетонурией будут выплачивать пособия, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:05
2024-01-31T15:05
2024-01-31T15:05
вологодская область
андрей луценко
дети
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Депутаты Заксобрания Вологодской области внесли изменения в закон, согласно которому детям с фенилкетонурией будут выплачивать пособия, сообщает пресс-служба регионального парламента. В среду на 29-й сессии Законодательного Собрания области депутаты внесли изменения в закон "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области". Речь идет о детях, страдающих фенилкетонурией, - редким наследственным заболеванием, требующим соблюдения специальной низкобелковой диеты. Предполагается, что размер пособия будет равняться половине величины прожиточного минимума на детей, установленного в Вологодской области. В 2024 году родителям 42-х детей, проживающих в регионе, будет выплачиваться 7570 рублей ежемесячно. Согласно еще одному изменению в закон, поддержку продолжат получать и семьи, воспитывающие детей, больных целиакией, однако размер выплаты вырастет более чем в шесть раз и составит также 7570 рублей. В получении такой меры поддержки нуждаются 250 детей. "С просьбой пересмотреть размер поддержки детей, больных целиакией, установленный с 2005 года в размере 1200 рублей в месяц, к депутатам неоднократно обращались жители области в ходе личных приемов. Родители детей с фенилкетонурией, не получавшие ранее мер поддержки, также говорили о необходимости финансовой помощи в приобретении низкобелкового питания для детей", – отметил председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко, его цитирует пресс-служба. Он добавил, что теперь часть этих расходов возьмет на себя областной бюджет. Закон вступит в силу после официального опубликования, а его действие будет распространено на период с 1 января 2024 года. Расходы областного бюджета на меры поддержки юных вологжан, болеющих этими редкими заболеваниями, составят 23,1 миллиона рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
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андрей луценко, дети
Вологодская область, Андрей Луценко, Дети
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Депутаты Заксобрания Вологодской области внесли изменения в закон, согласно которому детям с фенилкетонурией будут выплачивать пособия, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В среду на 29-й сессии Законодательного Собрания области депутаты внесли изменения в закон "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области".
Речь идет о детях, страдающих фенилкетонурией, - редким наследственным заболеванием, требующим соблюдения специальной низкобелковой диеты. Предполагается, что размер пособия будет равняться половине величины прожиточного минимума на детей, установленного в Вологодской области. В 2024 году родителям 42-х детей, проживающих в регионе, будет выплачиваться 7570 рублей ежемесячно.
Согласно еще одному изменению в закон, поддержку продолжат получать и семьи, воспитывающие детей, больных целиакией, однако размер выплаты вырастет более чем в шесть раз и составит также 7570 рублей. В получении такой меры поддержки нуждаются 250 детей.
Луценко: на Вологодчине установили еще одну меру поддержки инвалидов
"С просьбой пересмотреть размер поддержки детей, больных целиакией, установленный с 2005 года в размере 1200 рублей в месяц, к депутатам неоднократно обращались жители области в ходе личных приемов. Родители детей с фенилкетонурией, не получавшие ранее мер поддержки, также говорили о необходимости финансовой помощи в приобретении низкобелкового питания для детей", – отметил председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко
, его цитирует пресс-служба.
Он добавил, что теперь часть этих расходов возьмет на себя областной бюджет.
Закон вступит в силу после официального опубликования, а его действие будет распространено на период с 1 января 2024 года. Расходы областного бюджета на меры поддержки юных вологжан, болеющих этими редкими заболеваниями, составят 23,1 миллиона рублей.