Рейтинг@Mail.ru
В российском ЦИК сообщили об острой ситуации по голосованию в Молдавии - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:23 31.01.2024 (обновлено: 12:24 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/vybory-1924547341.html
В российском ЦИК сообщили об острой ситуации по голосованию в Молдавии
В российском ЦИК сообщили об острой ситуации по голосованию в Молдавии - РИА Новости, 31.01.2024
В российском ЦИК сообщили об острой ситуации по голосованию в Молдавии
Острая ситуация сложилась по голосованию на выборах президента РФ в Молдавии, ожидается открытие одного участка, но пока решение об этом не получено, заявил... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:23
2024-01-31T12:24
выборы президента россии — 2024
россия
молдавия
европа
элла памфилова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148936/20/1489362070_0:306:1632:1224_1920x0_80_0_0_964626855b413f60172cdca9e5ab17d7.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Острая ситуация сложилась по голосованию на выборах президента РФ в Молдавии, ожидается открытие одного участка, но пока решение об этом не получено, заявил член ЦИК России Павел Андреев. "Самая острая, как всем известно, сейчас развивается ситуация вокруг (открытия участков для голосования на выборах президента РФ - ред.) в Молдавии", - сказал Андреев на заседании ЦИК. По его словам, ЦИК ожидает открытия как минимум одного участка в Молдавии на базе диппредставительства. "Но пока решения об этом не получили. И, конечно, острый вопрос стоит о голосовании в Приднестровье, где, как известно, достаточно большое количество российских граждан, которые традиционно участвовали в голосовании. Сейчас достаточно сложная ситуация с направлением дипломатических сотрудников, которые действовали на усиление для организации работ на избирательных участках Приднестровья. Сейчас такой возможности практически нет. Этим МИД сейчас активно занимается", - пояснил член ЦИК. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что Молдавии Россия всегда предлагала самые благоприятные условия для проведения голосования. "Если они просили столько участков, столько мы и предоставляли. Другое дело - последние годы, когда пришла марионетка, извините, к власти, и если раньше у нас было много участков, гораздо больше, чем в Европе и других странах, (сейчас) искусственно, не смотря на то, что многие граждане Молдовы, которые здесь работали, просили, чтоб им организовали участки, они искусственно стали сокращать... Это чисто политическая конъюнктурная стратегия вопреки желаниям избирателей, жителей, граждан Молдовы", - заявила Памфилова.
https://ria.ru/20231212/moldaviya-1915306459.html
https://ria.ru/20240110/vybory-1920582335.html
россия
молдавия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148936/20/1489362070_0:0:1632:1224_1920x0_80_0_0_923b69f07ca79bc13bfaa98b72f2e0d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, молдавия, европа, элла памфилова, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Молдавия, Европа, Элла Памфилова, В мире
В российском ЦИК сообщили об острой ситуации по голосованию в Молдавии

ЦИК: на выборах президента России в Молдавии ожидается открытие одного участка

© Fotolia / lexander Petrari"Ворота Кишинева", Республика Молдова
Ворота Кишинева, Республика Молдова - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Fotolia / lexander Petrari
"Ворота Кишинева", Республика Молдова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Острая ситуация сложилась по голосованию на выборах президента РФ в Молдавии, ожидается открытие одного участка, но пока решение об этом не получено, заявил член ЦИК России Павел Андреев.
"Самая острая, как всем известно, сейчас развивается ситуация вокруг (открытия участков для голосования на выборах президента РФ - ред.) в Молдавии", - сказал Андреев на заседании ЦИК.
Урны для голосования на выборах в Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Суд подтвердил, что местные выборы в Молдавии были нелегитимными
12 декабря 2023, 14:05
По его словам, ЦИК ожидает открытия как минимум одного участка в Молдавии на базе диппредставительства.
"Но пока решения об этом не получили. И, конечно, острый вопрос стоит о голосовании в Приднестровье, где, как известно, достаточно большое количество российских граждан, которые традиционно участвовали в голосовании. Сейчас достаточно сложная ситуация с направлением дипломатических сотрудников, которые действовали на усиление для организации работ на избирательных участках Приднестровья. Сейчас такой возможности практически нет. Этим МИД сейчас активно занимается", - пояснил член ЦИК.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что Молдавии Россия всегда предлагала самые благоприятные условия для проведения голосования.
"Если они просили столько участков, столько мы и предоставляли. Другое дело - последние годы, когда пришла марионетка, извините, к власти, и если раньше у нас было много участков, гораздо больше, чем в Европе и других странах, (сейчас) искусственно, не смотря на то, что многие граждане Молдовы, которые здесь работали, просили, чтоб им организовали участки, они искусственно стали сокращать... Это чисто политическая конъюнктурная стратегия вопреки желаниям избирателей, жителей, граждан Молдовы", - заявила Памфилова.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
МИД заявил, что за рубежом уже препятствуют подготовке к выборам президента
10 января, 17:58
 
Выборы президента России — 2024РоссияМолдавияЕвропаЭлла ПамфиловаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала