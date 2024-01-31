https://ria.ru/20240131/vybory-1924547341.html
В российском ЦИК сообщили об острой ситуации по голосованию в Молдавии
В российском ЦИК сообщили об острой ситуации по голосованию в Молдавии - РИА Новости, 31.01.2024
В российском ЦИК сообщили об острой ситуации по голосованию в Молдавии
Острая ситуация сложилась по голосованию на выборах президента РФ в Молдавии, ожидается открытие одного участка, но пока решение об этом не получено, заявил... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:23
2024-01-31T12:23
2024-01-31T12:24
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Острая ситуация сложилась по голосованию на выборах президента РФ в Молдавии, ожидается открытие одного участка, но пока решение об этом не получено, заявил член ЦИК России Павел Андреев. "Самая острая, как всем известно, сейчас развивается ситуация вокруг (открытия участков для голосования на выборах президента РФ - ред.) в Молдавии", - сказал Андреев на заседании ЦИК. По его словам, ЦИК ожидает открытия как минимум одного участка в Молдавии на базе диппредставительства. "Но пока решения об этом не получили. И, конечно, острый вопрос стоит о голосовании в Приднестровье, где, как известно, достаточно большое количество российских граждан, которые традиционно участвовали в голосовании. Сейчас достаточно сложная ситуация с направлением дипломатических сотрудников, которые действовали на усиление для организации работ на избирательных участках Приднестровья. Сейчас такой возможности практически нет. Этим МИД сейчас активно занимается", - пояснил член ЦИК. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что Молдавии Россия всегда предлагала самые благоприятные условия для проведения голосования. "Если они просили столько участков, столько мы и предоставляли. Другое дело - последние годы, когда пришла марионетка, извините, к власти, и если раньше у нас было много участков, гораздо больше, чем в Европе и других странах, (сейчас) искусственно, не смотря на то, что многие граждане Молдовы, которые здесь работали, просили, чтоб им организовали участки, они искусственно стали сокращать... Это чисто политическая конъюнктурная стратегия вопреки желаниям избирателей, жителей, граждан Молдовы", - заявила Памфилова.
https://ria.ru/20231212/moldaviya-1915306459.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, молдавия, европа, элла памфилова, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Молдавия, Европа, Элла Памфилова, В мире
В российском ЦИК сообщили об острой ситуации по голосованию в Молдавии
ЦИК: на выборах президента России в Молдавии ожидается открытие одного участка
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Острая ситуация сложилась по голосованию на выборах президента РФ в Молдавии, ожидается открытие одного участка, но пока решение об этом не получено, заявил член ЦИК России Павел Андреев.
"Самая острая, как всем известно, сейчас развивается ситуация вокруг (открытия участков для голосования на выборах президента РФ - ред.) в Молдавии", - сказал Андреев на заседании ЦИК.
Суд подтвердил, что местные выборы в Молдавии были нелегитимными
По его словам, ЦИК ожидает открытия как минимум одного участка в Молдавии на базе диппредставительства.
"Но пока решения об этом не получили. И, конечно, острый вопрос стоит о голосовании в Приднестровье, где, как известно, достаточно большое количество российских граждан, которые традиционно участвовали в голосовании. Сейчас достаточно сложная ситуация с направлением дипломатических сотрудников, которые действовали на усиление для организации работ на избирательных участках Приднестровья. Сейчас такой возможности практически нет. Этим МИД сейчас активно занимается", - пояснил член ЦИК.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова
отметила, что Молдавии Россия всегда предлагала самые благоприятные условия для проведения голосования.
"Если они просили столько участков, столько мы и предоставляли. Другое дело - последние годы, когда пришла марионетка, извините, к власти, и если раньше у нас было много участков, гораздо больше, чем в Европе
и других странах, (сейчас) искусственно, не смотря на то, что многие граждане Молдовы, которые здесь работали, просили, чтоб им организовали участки, они искусственно стали сокращать... Это чисто политическая конъюнктурная стратегия вопреки желаниям избирателей, жителей, граждан Молдовы", - заявила Памфилова.
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