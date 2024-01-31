https://ria.ru/20240131/vybory-1924542987.html

За пределами России создали 276 избирательных участков в 143 странах

За пределами России создали 276 избирательных участков в 143 странах - РИА Новости, 31.01.2024

За пределами России создали 276 избирательных участков в 143 странах

В 143 иностранных государствах откроются 276 избирательных участков, в том числе 7 - в Байконуре, для того, чтобы россияне смогли принять участие в выборах... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:12

2024-01-31T12:12

2024-01-31T12:12

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В 143 иностранных государствах откроются 276 избирательных участков, в том числе 7 - в Байконуре, для того, чтобы россияне смогли принять участие в выборах президента России, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ. "За пределами территории РФ образовано 276 избирательных участков в 143 иностранных государства, в том числе 7 избирательных участков на территории Байконура", - сообщил член ЦИК РФ Павел Андреев. Он отметил, что, если сравнивать с количеством участков, которые были открыты в 2018 году, наблюдается определенное сокращение. "Но вместе с тем, возможности образования участков в исключительных случаях открывает нам еще возможности, и мы подозреваем, что будут образованы дополнительные участки. Работа в этом направлении идет", - сообщил Андреев.

https://ria.ru/20240131/pamfilova-1924524384.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия