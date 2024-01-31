https://ria.ru/20240131/vybory-1924542987.html
За пределами России создали 276 избирательных участков в 143 странах
За пределами России создали 276 избирательных участков в 143 странах - РИА Новости, 31.01.2024
За пределами России создали 276 избирательных участков в 143 странах
В 143 иностранных государствах откроются 276 избирательных участков, в том числе 7 - в Байконуре, для того, чтобы россияне смогли принять участие в выборах... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:12
2024-01-31T12:12
2024-01-31T12:12
выборы президента россии — 2024
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924151656_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_9ae7ca321c42f681c115e53ef9bd8ef1.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В 143 иностранных государствах откроются 276 избирательных участков, в том числе 7 - в Байконуре, для того, чтобы россияне смогли принять участие в выборах президента России, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ. "За пределами территории РФ образовано 276 избирательных участков в 143 иностранных государства, в том числе 7 избирательных участков на территории Байконура", - сообщил член ЦИК РФ Павел Андреев. Он отметил, что, если сравнивать с количеством участков, которые были открыты в 2018 году, наблюдается определенное сокращение. "Но вместе с тем, возможности образования участков в исключительных случаях открывает нам еще возможности, и мы подозреваем, что будут образованы дополнительные участки. Работа в этом направлении идет", - сообщил Андреев.
https://ria.ru/20240131/pamfilova-1924524384.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924151656_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_5ca32f3cf59d369c408be47b22bb5674.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
За пределами России создали 276 избирательных участков в 143 странах
К выборам президента России создали 276 избирательных участков в 143 странах
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В 143 иностранных государствах откроются 276 избирательных участков, в том числе 7 - в Байконуре, для того, чтобы россияне смогли принять участие в выборах президента России, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.
"За пределами территории РФ образовано 276 избирательных участков в 143 иностранных государства, в том числе 7 избирательных участков на территории Байконура", - сообщил член ЦИК РФ
Павел Андреев.
Он отметил, что, если сравнивать с количеством участков, которые были открыты в 2018 году, наблюдается определенное сокращение.
"Но вместе с тем, возможности образования участков в исключительных случаях открывает нам еще возможности, и мы подозреваем, что будут образованы дополнительные участки. Работа в этом направлении идет", - сообщил Андреев.
Памфилова напомнила о сроках приема документов на выборы президента