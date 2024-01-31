Рейтинг@Mail.ru
За пределами России создали 276 избирательных участков в 143 странах - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:12 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/vybory-1924542987.html
За пределами России создали 276 избирательных участков в 143 странах
За пределами России создали 276 избирательных участков в 143 странах - РИА Новости, 31.01.2024
За пределами России создали 276 избирательных участков в 143 странах
В 143 иностранных государствах откроются 276 избирательных участков, в том числе 7 - в Байконуре, для того, чтобы россияне смогли принять участие в выборах... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:12
2024-01-31T12:12
выборы президента россии — 2024
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924151656_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_9ae7ca321c42f681c115e53ef9bd8ef1.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В 143 иностранных государствах откроются 276 избирательных участков, в том числе 7 - в Байконуре, для того, чтобы россияне смогли принять участие в выборах президента России, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ. "За пределами территории РФ образовано 276 избирательных участков в 143 иностранных государства, в том числе 7 избирательных участков на территории Байконура", - сообщил член ЦИК РФ Павел Андреев. Он отметил, что, если сравнивать с количеством участков, которые были открыты в 2018 году, наблюдается определенное сокращение. "Но вместе с тем, возможности образования участков в исключительных случаях открывает нам еще возможности, и мы подозреваем, что будут образованы дополнительные участки. Работа в этом направлении идет", - сообщил Андреев.
https://ria.ru/20240131/pamfilova-1924524384.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924151656_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_5ca32f3cf59d369c408be47b22bb5674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
За пределами России создали 276 избирательных участков в 143 странах

К выборам президента России создали 276 избирательных участков в 143 странах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Центральной избирательной комиссии
Баннер Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Баннер Центральной избирательной комиссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В 143 иностранных государствах откроются 276 избирательных участков, в том числе 7 - в Байконуре, для того, чтобы россияне смогли принять участие в выборах президента России, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.
"За пределами территории РФ образовано 276 избирательных участков в 143 иностранных государства, в том числе 7 избирательных участков на территории Байконура", - сообщил член ЦИК РФ Павел Андреев.
Он отметил, что, если сравнивать с количеством участков, которые были открыты в 2018 году, наблюдается определенное сокращение.
"Но вместе с тем, возможности образования участков в исключительных случаях открывает нам еще возможности, и мы подозреваем, что будут образованы дополнительные участки. Работа в этом направлении идет", - сообщил Андреев.
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Памфилова напомнила о сроках приема документов на выборы президента
11:16
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала