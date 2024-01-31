https://ria.ru/20240131/vtb-1924631073.html

ВТБ стал одним из лучших работодателей России по версии HeadHunter

ВТБ стал одним из лучших работодателей России по версии HeadHunter - РИА Новости, 31.01.2024

ВТБ стал одним из лучших работодателей России по версии HeadHunter

По итогам 2023 года ВТБ вошел в тройку лидеров среди крупнейших компаний России в рейтинге работодателей HeadHunter (Хэдхантер), поднявшись за год сразу на... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:16

2024-01-31T17:16

2024-01-31T17:17

россия

втб

работа

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. По итогам 2023 года ВТБ вошел в тройку лидеров среди крупнейших компаний России в рейтинге работодателей HeadHunter (Хэдхантер), поднявшись за год сразу на четыре позиции, сообщает пресс-служба банка. В исследовании приняли участие более двух тысяч компаний, представляющих самые разные отрасли российской экономики. Рейтинг ежегодно составляется на основе трех параметров: предпочтений соискателей в выборе компании для построения карьеры, вовлеченности и лояльности работающих в компании сотрудников, а также уровня развития ее кадровых процессов, говорится в сообщении. "Мы очень рады войти в тройку лидеров в одном из самых престижных рейтингов российских работодателей. <…> Отрадно видеть, что наша работа получила высокие оценки в данном рейтинге. Сегодня конкуренция на рынке труда особенно высока, и для нас крайне важны доверие сотрудников банка и интерес со стороны соискателей", – отметил руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков, слова которого приводятся в сообщении.

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россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб, работа