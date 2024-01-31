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ВТБ стал одним из лучших работодателей России по версии HeadHunter - РИА Новости, 31.01.2024
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17:16 31.01.2024 (обновлено: 17:17 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/vtb-1924631073.html
ВТБ стал одним из лучших работодателей России по версии HeadHunter
ВТБ стал одним из лучших работодателей России по версии HeadHunter - РИА Новости, 31.01.2024
ВТБ стал одним из лучших работодателей России по версии HeadHunter
По итогам 2023 года ВТБ вошел в тройку лидеров среди крупнейших компаний России в рейтинге работодателей HeadHunter (Хэдхантер), поднявшись за год сразу на... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:16
2024-01-31T17:17
россия
втб
работа
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. По итогам 2023 года ВТБ вошел в тройку лидеров среди крупнейших компаний России в рейтинге работодателей HeadHunter (Хэдхантер), поднявшись за год сразу на четыре позиции, сообщает пресс-служба банка. В исследовании приняли участие более двух тысяч компаний, представляющих самые разные отрасли российской экономики. Рейтинг ежегодно составляется на основе трех параметров: предпочтений соискателей в выборе компании для построения карьеры, вовлеченности и лояльности работающих в компании сотрудников, а также уровня развития ее кадровых процессов, говорится в сообщении. "Мы очень рады войти в тройку лидеров в одном из самых престижных рейтингов российских работодателей. &lt;…&gt; Отрадно видеть, что наша работа получила высокие оценки в данном рейтинге. Сегодня конкуренция на рынке труда особенно высока, и для нас крайне важны доверие сотрудников банка и интерес со стороны соискателей", – отметил руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков, слова которого приводятся в сообщении.
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россия, втб, работа
Россия, ВТБ, Работа

ВТБ стал одним из лучших работодателей России по версии HeadHunter

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ"
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. По итогам 2023 года ВТБ вошел в тройку лидеров среди крупнейших компаний России в рейтинге работодателей HeadHunter (Хэдхантер), поднявшись за год сразу на четыре позиции, сообщает пресс-служба банка.
В исследовании приняли участие более двух тысяч компаний, представляющих самые разные отрасли российской экономики. Рейтинг ежегодно составляется на основе трех параметров: предпочтений соискателей в выборе компании для построения карьеры, вовлеченности и лояльности работающих в компании сотрудников, а также уровня развития ее кадровых процессов, говорится в сообщении.
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"Мы очень рады войти в тройку лидеров в одном из самых престижных рейтингов российских работодателей. <…> Отрадно видеть, что наша работа получила высокие оценки в данном рейтинге. Сегодня конкуренция на рынке труда особенно высока, и для нас крайне важны доверие сотрудников банка и интерес со стороны соискателей", – отметил руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков, слова которого приводятся в сообщении.
 
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