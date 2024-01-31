https://ria.ru/20240131/vsu-1924669397.html

Миронов попросил проверить Локшина и Улицкую на финансирование ВСУ

Миронов попросил проверить Локшина и Улицкую на финансирование ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024

Миронов попросил проверить Локшина и Улицкую на финансирование ВСУ

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов сообщил в своем Telegram-канале, что обратился к главе Следственного комитета России Александру... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T19:49

2024-01-31T19:49

2024-01-31T20:03

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

сергей миронов

безопасность

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916121808_0:191:2963:1857_1920x0_80_0_0_bf43ee645cd81c679a159f7fabe703ba.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов сообщил в своем Telegram-канале, что обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить сведения о финансировании ВСУ со стороны режиссера Михаила Локшина и писательницы Людмилы Улицкой.Ранее в ответе Российского химико-технологического университета (РХТУ) главе комитета Госдумы по культуре Елене Ямпольской вуз сообщил, что писательница Людмила Улицкая лишена звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева с 30 августа 2023 года."Я предложил проверить сведения о финансировании ВСУ со стороны режиссера Локшина и писательницы Улицкой. В случае подтверждения этих данных конфискация их имущества станет первым шагом в защите национальных интересов…. Обращаюсь к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в соответствии с законодательством. Слежу за ходом расследования и верю, что вместе сможем обеспечить справедливость и безопасность нашей Родины", - написал Миронов.

https://ria.ru/20240131/film-1923266769.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы украины, россия, сергей миронов, безопасность, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, людмила улицкая, ситуация в днр и лнр