https://ria.ru/20240131/vsu-1924669397.html
Миронов попросил проверить Локшина и Улицкую на финансирование ВСУ
Миронов попросил проверить Локшина и Улицкую на финансирование ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
Миронов попросил проверить Локшина и Улицкую на финансирование ВСУ
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов сообщил в своем Telegram-канале, что обратился к главе Следственного комитета России Александру... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T19:49
2024-01-31T19:49
2024-01-31T20:03
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
сергей миронов
безопасность
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов сообщил в своем Telegram-канале, что обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить сведения о финансировании ВСУ со стороны режиссера Михаила Локшина и писательницы Людмилы Улицкой.Ранее в ответе Российского химико-технологического университета (РХТУ) главе комитета Госдумы по культуре Елене Ямпольской вуз сообщил, что писательница Людмила Улицкая лишена звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева с 30 августа 2023 года."Я предложил проверить сведения о финансировании ВСУ со стороны режиссера Локшина и писательницы Улицкой. В случае подтверждения этих данных конфискация их имущества станет первым шагом в защите национальных интересов…. Обращаюсь к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в соответствии с законодательством. Слежу за ходом расследования и верю, что вместе сможем обеспечить справедливость и безопасность нашей Родины", - написал Миронов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Миронов попросил проверить Локшина и Улицкую на финансирование ВСУ
Миронов попросил СК проверить Улицкую и режиссера Локшина на финансирование ВСУ