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Миронов попросил проверить Локшина и Улицкую на финансирование ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:49 31.01.2024 (обновлено: 20:03 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/vsu-1924669397.html
Миронов попросил проверить Локшина и Улицкую на финансирование ВСУ
Миронов попросил проверить Локшина и Улицкую на финансирование ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
Миронов попросил проверить Локшина и Улицкую на финансирование ВСУ
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов сообщил в своем Telegram-канале, что обратился к главе Следственного комитета России Александру... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T19:49
2024-01-31T20:03
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
сергей миронов
безопасность
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов сообщил в своем Telegram-канале, что обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить сведения о финансировании ВСУ со стороны режиссера Михаила Локшина и писательницы Людмилы Улицкой.Ранее в ответе Российского химико-технологического университета (РХТУ) главе комитета Госдумы по культуре Елене Ямпольской вуз сообщил, что писательница Людмила Улицкая лишена звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева с 30 августа 2023 года."Я предложил проверить сведения о финансировании ВСУ со стороны режиссера Локшина и писательницы Улицкой. В случае подтверждения этих данных конфискация их имущества станет первым шагом в защите национальных интересов…. Обращаюсь к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в соответствии с законодательством. Слежу за ходом расследования и верю, что вместе сможем обеспечить справедливость и безопасность нашей Родины", - написал Миронов.
https://ria.ru/20240131/film-1923266769.html
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вооруженные силы украины, россия, сергей миронов, безопасность, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, людмила улицкая, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Сергей Миронов, Безопасность, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Людмила Улицкая, Ситуация в ДНР и ЛНР
Миронов попросил проверить Локшина и Улицкую на финансирование ВСУ

Миронов попросил СК проверить Улицкую и режиссера Локшина на финансирование ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов сообщил в своем Telegram-канале, что обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить сведения о финансировании ВСУ со стороны режиссера Михаила Локшина и писательницы Людмилы Улицкой.
Ранее в ответе Российского химико-технологического университета (РХТУ) главе комитета Госдумы по культуре Елене Ямпольской вуз сообщил, что писательница Людмила Улицкая лишена звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева с 30 августа 2023 года.
"Я предложил проверить сведения о финансировании ВСУ со стороны режиссера Локшина и писательницы Улицкой. В случае подтверждения этих данных конфискация их имущества станет первым шагом в защите национальных интересов…. Обращаюсь к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в соответствии с законодательством. Слежу за ходом расследования и верю, что вместе сможем обеспечить справедливость и безопасность нашей Родины", - написал Миронов.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияСергей МироновБезопасностьГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинЛюдмила УлицкаяСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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