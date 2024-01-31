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ВСУ нанесли удар по бригаде водоканала в Новой Каховке - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:08 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/vsu-1924661798.html
ВСУ нанесли удар по бригаде водоканала в Новой Каховке
ВСУ нанесли удар по бригаде водоканала в Новой Каховке - РИА Новости, 31.01.2024
ВСУ нанесли удар по бригаде водоканала в Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по бригаде водоканала в городе Новая Каховка Херсонской области, есть жертвы, сообщил глава правительства региона Андрей... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T19:08
2024-01-31T19:08
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
херсонская область
россия
андрей алексеенко
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по бригаде водоканала в городе Новая Каховка Херсонской области, есть жертвы, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что при ударе украинского дрона по Новой Каховке один мирный житель погиб, еще один ранен. "В Новой Каховке сегодня днем дроны ВСУ нанесли удар по бригаде водоканала, которая устраняла аварию на ул. Букина. От взрыва сброшенного боеприпаса получил тяжелые осколочные ранения ног сотрудник водоканала. Еще один мужчина погиб - 60-летний местный житель просто проезжал мимо на велосипеде", - написал Алексеенко. По его словам, цинизм ситуации в том, что украинские войска продолжали держать ударные дроны над местом аварии, не давая никому приблизиться к раненому. "Когда медики "скорой" смогли подойти - сотрудник аварийной бригады уже скончался от потери крови. Оба погибших были жителями Новой Каховки. Их семьям мы обязательно окажем всю необходимую помощь", - подчеркнул Алексеенко. По его словам, иначе как терроризмом такие удары по мирным жителям и ремонтным бригадам не назовешь. "ВСУ прекрасно понимают, кого они убивают на улицах городов и поселков вдоль Днепра", - подчеркнул глава правительства. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240131/ataka-1924587616.html
https://ria.ru/20240131/demilitarizatsiya-1924626190.html
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происшествия, новая каховка, херсонская область , россия, андрей алексеенко, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область , Россия, Андрей Алексеенко, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ нанесли удар по бригаде водоканала в Новой Каховке

Херсонские власти сообщили об ударе ВСУ по бригаде водоканала в Новой Каховке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи в Херсонской области
Автомобили скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по бригаде водоканала в городе Новая Каховка Херсонской области, есть жертвы, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что при ударе украинского дрона по Новой Каховке один мирный житель погиб, еще один ранен.
"В Новой Каховке сегодня днем дроны ВСУ нанесли удар по бригаде водоканала, которая устраняла аварию на ул. Букина. От взрыва сброшенного боеприпаса получил тяжелые осколочные ранения ног сотрудник водоканала. Еще один мужчина погиб - 60-летний местный житель просто проезжал мимо на велосипеде", - написал Алексеенко.
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По его словам, цинизм ситуации в том, что украинские войска продолжали держать ударные дроны над местом аварии, не давая никому приблизиться к раненому. "Когда медики "скорой" смогли подойти - сотрудник аварийной бригады уже скончался от потери крови. Оба погибших были жителями Новой Каховки. Их семьям мы обязательно окажем всю необходимую помощь", - подчеркнул Алексеенко.
По его словам, иначе как терроризмом такие удары по мирным жителям и ремонтным бригадам не назовешь. "ВСУ прекрасно понимают, кого они убивают на улицах городов и поселков вдоль Днепра", - подчеркнул глава правительства.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовая КаховкаХерсонская областьРоссияАндрей АлексеенкоВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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