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Боррель пообещал, что ЕС подготовит еще 20 тысяч украинских военных - РИА Новости, 31.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/vsu-1924657701.html
Боррель пообещал, что ЕС подготовит еще 20 тысяч украинских военных
Боррель пообещал, что ЕС подготовит еще 20 тысяч украинских военных - РИА Новости, 31.01.2024
Боррель пообещал, что ЕС подготовит еще 20 тысяч украинских военных
ЕС решил дополнительно подготовить 20 тысяч украинских военнослужащих, общая цифра увеличится до 60 тысяч, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:50
2024-01-31T18:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
жозеп боррель
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. ЕС решил дополнительно подготовить 20 тысяч украинских военнослужащих, общая цифра увеличится до 60 тысяч, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав минобороны стран сообщества в Брюсселе. Ранее ЕС увеличил свои обязательства по подготовке украинских военных с 30 тысяч до 40 тысяч военных, а затем ЕС утвердил дополнительное финансирование для своей тренировочной миссии на 194 миллиона евро. "Мы почти выполнили обязательство по подготовке 40 тысяч украинских военных, теперь мы решили расширить это обещание и подготовить еще 20 тысяч, доведя таким образом общее число военных до 60 тысяч", - сказал он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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в мире, украина, евросоюз, жозеп боррель, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Жозеп Боррель, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Боррель пообещал, что ЕС подготовит еще 20 тысяч украинских военных

Боррель: Евросоюз доведет число подготовленных украинских военных до 60 тысяч

© AP Photo / Pavlo PalamarchukУкраинские военнослужащие во время учений
Украинские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Pavlo Palamarchuk
Украинские военнослужащие во время учений. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. ЕС решил дополнительно подготовить 20 тысяч украинских военнослужащих, общая цифра увеличится до 60 тысяч, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав минобороны стран сообщества в Брюсселе.
Ранее ЕС увеличил свои обязательства по подготовке украинских военных с 30 тысяч до 40 тысяч военных, а затем ЕС утвердил дополнительное финансирование для своей тренировочной миссии на 194 миллиона евро.
"Мы почти выполнили обязательство по подготовке 40 тысяч украинских военных, теперь мы решили расширить это обещание и подготовить еще 20 тысяч, доведя таким образом общее число военных до 60 тысяч", - сказал он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзЖозеп БоррельВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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