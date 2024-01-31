https://ria.ru/20240131/vstrecha-1924559754.html

Путин встретится с доверенными лицами

Путин встретится с доверенными лицами - РИА Новости, 31.01.2024

Путин встретится с доверенными лицами

Владимир Путин в среду как кандидат в президенты встретится с доверенными лицами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:07

2024-01-31T13:07

2024-01-31T13:11

выборы президента россии — 2024

политика

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_dba4440707efa8b5c132412cfc2fe242.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Владимир Путин в среду как кандидат в президенты встретится с доверенными лицами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."На поздний вечер также еще несколько рабочих встреч у президента запланировано. И до этого Путин проведет мероприятие как кандидат в президенты, будет кандидатское мероприятие - он встретится со своими доверенными лицами", - сообщил журналистам Песков.

https://ria.ru/20240131/schet-1924546777.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир путин, дмитрий песков