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Путин встретится с доверенными лицами - РИА Новости, 31.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:07 31.01.2024 (обновлено: 13:11 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/vstrecha-1924559754.html
Путин встретится с доверенными лицами
Путин встретится с доверенными лицами - РИА Новости, 31.01.2024
Путин встретится с доверенными лицами
Владимир Путин в среду как кандидат в президенты встретится с доверенными лицами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:07
2024-01-31T13:11
выборы президента россии — 2024
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Владимир Путин в среду как кандидат в президенты встретится с доверенными лицами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."На поздний вечер также еще несколько рабочих встреч у президента запланировано. И до этого Путин проведет мероприятие как кандидат в президенты, будет кандидатское мероприятие - он встретится со своими доверенными лицами", - сообщил журналистам Песков.
https://ria.ru/20240131/schet-1924546777.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин встретится с доверенными лицами

Путин в среду встретится с доверенными лицами как кандидат в президенты

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Владимир Путин в среду как кандидат в президенты встретится с доверенными лицами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На поздний вечер также еще несколько рабочих встреч у президента запланировано. И до этого Путин проведет мероприятие как кандидат в президенты, будет кандидатское мероприятие - он встретится со своими доверенными лицами", - сообщил журналистам Песков.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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