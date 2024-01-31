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Путин встретится с доверенными лицами
Путин встретится с доверенными лицами - РИА Новости, 31.01.2024
Путин встретится с доверенными лицами
Владимир Путин в среду как кандидат в президенты встретится с доверенными лицами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:07
2024-01-31T13:07
2024-01-31T13:11
выборы президента россии — 2024
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Владимир Путин в среду как кандидат в президенты встретится с доверенными лицами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."На поздний вечер также еще несколько рабочих встреч у президента запланировано. И до этого Путин проведет мероприятие как кандидат в президенты, будет кандидатское мероприятие - он встретится со своими доверенными лицами", - сообщил журналистам Песков.
https://ria.ru/20240131/schet-1924546777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин встретится с доверенными лицами
Путин в среду встретится с доверенными лицами как кандидат в президенты
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Владимир Путин в среду как кандидат в президенты встретится с доверенными лицами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На поздний вечер также еще несколько рабочих встреч у президента запланировано. И до этого Путин проведет мероприятие как кандидат в президенты, будет кандидатское мероприятие - он встретится со своими доверенными лицами", - сообщил журналистам Песков.
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