https://ria.ru/20240131/vstrecha-1924496135.html

Источник исключил встречу по нормализации отношений между Турцией и Сирией

Источник исключил встречу по нормализации отношений между Турцией и Сирией - РИА Новости, 31.01.2024

Источник исключил встречу по нормализации отношений между Турцией и Сирией

Встреча высокого уровня в формате Турция-Россия-Сирия-Иран по нормализации между Анкарой и Дамаском пока не планируется, заявил РИА Новости источник в турецком... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T07:53

2024-01-31T07:53

2024-01-31T07:53

сирия

турция

анкара (провинция)

александр лаврентьев

в мире

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АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. Встреча высокого уровня в формате Турция-Россия-Сирия-Иран по нормализации между Анкарой и Дамаском пока не планируется, заявил РИА Новости источник в турецком МИД. Дорожная карта нормализации отношений Сирии и Турции пока не готова, стороны еще не начинали ее согласование, заявил ранее в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. "Пока такая встреча не планируется", - сказал источник. Первую встречу главы МИД России, Турции, Сирии и Ирана провели в Москве 10 мая прошлого года. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Как ранее заявил в интервью РИА Новости Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации, отметив, что они могут вносить корректировки.

https://ria.ru/20240126/voennye-1923588955.html

https://ria.ru/20240124/turtsiya-1923269111.html

сирия

турция

анкара (провинция)

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сирия, турция, анкара (провинция), александр лаврентьев, в мире