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Источник исключил встречу по нормализации отношений между Турцией и Сирией - РИА Новости, 31.01.2024
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07:53 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/vstrecha-1924496135.html
Источник исключил встречу по нормализации отношений между Турцией и Сирией
Источник исключил встречу по нормализации отношений между Турцией и Сирией - РИА Новости, 31.01.2024
Источник исключил встречу по нормализации отношений между Турцией и Сирией
Встреча высокого уровня в формате Турция-Россия-Сирия-Иран по нормализации между Анкарой и Дамаском пока не планируется, заявил РИА Новости источник в турецком... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T07:53
2024-01-31T07:53
сирия
турция
анкара (провинция)
александр лаврентьев
в мире
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АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. Встреча высокого уровня в формате Турция-Россия-Сирия-Иран по нормализации между Анкарой и Дамаском пока не планируется, заявил РИА Новости источник в турецком МИД. Дорожная карта нормализации отношений Сирии и Турции пока не готова, стороны еще не начинали ее согласование, заявил ранее в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. "Пока такая встреча не планируется", - сказал источник. Первую встречу главы МИД России, Турции, Сирии и Ирана провели в Москве 10 мая прошлого года. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Как ранее заявил в интервью РИА Новости Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации, отметив, что они могут вносить корректировки.
https://ria.ru/20240126/voennye-1923588955.html
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сирия
турция
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сирия, турция, анкара (провинция), александр лаврентьев, в мире
Сирия, Турция, Анкара (провинция), Александр Лаврентьев, В мире
Источник исключил встречу по нормализации отношений между Турцией и Сирией

Встреча по нормализации отношений между Турцией и Сирией пока не планируется

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии
Государственные флаги Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Государственные флаги Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. Встреча высокого уровня в формате Турция-Россия-Сирия-Иран по нормализации между Анкарой и Дамаском пока не планируется, заявил РИА Новости источник в турецком МИД.
Дорожная карта нормализации отношений Сирии и Турции пока не готова, стороны еще не начинали ее согласование, заявил ранее в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
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"Пока такая встреча не планируется", - сказал источник.
Первую встречу главы МИД России, Турции, Сирии и Ирана провели в Москве 10 мая прошлого года. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией.
Как ранее заявил в интервью РИА Новости Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации, отметив, что они могут вносить корректировки.
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СирияТурцияАнкара (провинция)Александр ЛаврентьевВ мире
 
 
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