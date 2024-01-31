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Вспышка на Солнце. Стоит ли бояться радиационного шторма

Вспышка на Солнце. Стоит ли бояться радиационного шторма - РИА Новости, 31.01.2024

Вспышка на Солнце. Стоит ли бояться радиационного шторма

Сообщения о радиационном шторме, обрушившемся на Землю после вспышки на Солнце, оказались сильно преувеличенными. Космическая буря обошла планету стороной, лишь РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:45

2024-01-31T16:45

2024-01-31T17:16

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Сообщения о радиационном шторме, обрушившемся на Землю после вспышки на Солнце, оказались сильно преувеличенными. Космическая буря обошла планету стороной, лишь слегка коснувшись ее магнитосферы.Сильная, но не экстремальнаяВ понедельник, 29 января, гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ") проинформировала, что на Солнце произошла вспышка интенсивности M6.8, которая сопровождалась всплеском радиоизлучения II спектрального типа и выбросом корональной массы, частично направленным в сторону Земли.В зависимости от пика интенсивности рентгеновского излучения солнечным вспышкам присваивают класс, обозначаемый латинскими буквами — A, B, C, M или X. Вспышки класса М считаются сильными, но не экстремальными.Самая мощная вспышка текущего 25-го цикла солнечной активности, который начался в декабре 2019-го, была в новогоднюю ночь 2023-го — X5.0. Причина, как объяснили ученые, — накопление магнитной и электрической энергии в короне Солнца. За три недели до этого, 14 декабря, зарегистрировали предыдущий рекорд — X2.2.Нынешняя вспышка не такая сильная, от других отличается только длительностью в 81 минуту. За это время в космос было выброшено огромное количество энергии и вещества — магнитной солнечной плазмы.Полный штильПотоки солнечной энергии и вещества вызывают на Земле полярные сияния и магнитные бури, от которых страдают метеозависимые люди. Но особенно опасны заряженные частицы высокой энергии, или, как говорят геофизики, энергичные протоны. Повышение их концентрации в атмосфере создает сильные помехи в диапазоне коротких радиоволн. Это может нарушить работу навигационных систем, вызвать сбои связи на Земле и со спутниками на орбите. Такое событие называют радиационным штормом.Сообщение ученых о том, что выброс от вспышки, произошедшей 29 января, достигнет Земли 31 января или 1 февраля, вызвало бурную реакцию в СМИ. Однако никаких признаков солнечной бури сейчас нет.Геофизики отслеживают три главных параметра космической погоды: возмущенность магнитного поля Земли, уровень радиационного фона (потоков энергичных солнечных протонов) и влияние всплесков рентгеновского излучения на ионосферу. Все три показателя в данный момент находятся на отметке "штиль" — это условный ноль по пятибалльной шкале. Во вторник, 30 января, радиационный фон действительно был несколько повышенным, дошел до S2 по пятибалльной шкале (от S1 до S5), затем быстро нормализовался.Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) указывает: "Биологических последствий нет. Возможны единичные случаи ухудшения прохождения радиоволн на высоких частотах в полярной зоне и ошибок навигационных систем".Сегодня в космосе все спокойно — никаких вспышек на Солнце, солнечный ветер слабый, магнитосфера не возмущена, потоки энергичных заряженных частиц, которые и должны были вызвать радиационный шторм, — ниже предела обнаружения.Буря прошла сторонойУченые сразу говорили, что большая часть коронарного выброса массы от вспышки 29 января пролетит мимо Земли, вероятен лишь скользящий удар по магнитосфере."Если это случится, то возможны отдельные возмущенные периоды или периоды малой магнитной бури", — отмечают эксперты Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН).Наиболее опасны вспышки на поверхности Солнца прямо напротив Земли. В этот раз было большое отклонение, поэтому воздействие минимально.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

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