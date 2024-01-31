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СК предъявил обвинение водителю автобуса, попавшего в ДТП на Урале - РИА Новости, 31.01.2024
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14:51 31.01.2024 (обновлено: 14:53 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/voditel-1924586710.html
СК предъявил обвинение водителю автобуса, попавшего в ДТП на Урале
СК предъявил обвинение водителю автобуса, попавшего в ДТП на Урале - РИА Новости, 31.01.2024
СК предъявил обвинение водителю автобуса, попавшего в ДТП на Урале
Свердловские следователи предъявили обвинение двум фигурантам уголовного дела по факту ДТП с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду, в котором... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:51
2024-01-31T14:53
происшествия
новоуральск
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Свердловские следователи предъявили обвинение двум фигурантам уголовного дела по факту ДТП с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду, в котором погибли четыре человека, сообщает региональное управление СК РФ. Утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной Citroën. В автобусе находились 18 игроков хоккейной команды "Кедр" возрастом 15-16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. В результате аварии трое из легковушки, а также тренер команды погибли. Два подростка госпитализированы в больницу Екатеринбурга, один из них находится в тяжелом состоянии. "По версии следствия, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере пассажирских перевозок, не было обеспечено исправное техническое состояние автобуса и надлежащий инструктаж водителя по соблюдению им правил дорожного движения. В свою очередь, обвиняемый водитель, по данным следствия, нарушил правила дорожного движения, превысив скоростное ограничение при перевозке детей", - говорится в сообщении. По данным полиции, в отношении водителя автобуса, превысившего скорость, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Также СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20240130/voditel-1924382040.html
новоуральск
россия
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происшествия, новоуральск, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новоуральск, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК предъявил обвинение водителю автобуса, попавшего в ДТП на Урале

СК предъявил обвинение водителю автобуса с хоккеистами, попавшего в ДТП на Урале

© Фото : Прокуратура Свердловской областиМесто ДТП с участием автобуса на Урале
Место ДТП с участием автобуса на Урале - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : Прокуратура Свердловской области
Место ДТП с участием автобуса на Урале
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Свердловские следователи предъявили обвинение двум фигурантам уголовного дела по факту ДТП с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду, в котором погибли четыре человека, сообщает региональное управление СК РФ.
Утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной Citroën. В автобусе находились 18 игроков хоккейной команды "Кедр" возрастом 15-16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. В результате аварии трое из легковушки, а также тренер команды погибли. Два подростка госпитализированы в больницу Екатеринбурга, один из них находится в тяжелом состоянии.
"По версии следствия, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере пассажирских перевозок, не было обеспечено исправное техническое состояние автобуса и надлежащий инструктаж водителя по соблюдению им правил дорожного движения. В свою очередь, обвиняемый водитель, по данным следствия, нарушил правила дорожного движения, превысив скоростное ограничение при перевозке детей", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в отношении водителя автобуса, превысившего скорость, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Также СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Суд на Урале оправдал водителя по делу о гибели восьми пешеходов
Вчера, 15:19
 
ПроисшествияНовоуральскРоссияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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