СК предъявил обвинение водителю автобуса, попавшего в ДТП на Урале
СК предъявил обвинение водителю автобуса с хоккеистами, попавшего в ДТП на Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Свердловские следователи предъявили обвинение двум фигурантам уголовного дела по факту ДТП с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду, в котором погибли четыре человека, сообщает региональное управление СК РФ.
Утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной Citroën. В автобусе находились 18 игроков хоккейной команды "Кедр" возрастом 15-16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. В результате аварии трое из легковушки, а также тренер команды погибли. Два подростка госпитализированы в больницу Екатеринбурга, один из них находится в тяжелом состоянии.
"По версии следствия, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере пассажирских перевозок, не было обеспечено исправное техническое состояние автобуса и надлежащий инструктаж водителя по соблюдению им правил дорожного движения. В свою очередь, обвиняемый водитель, по данным следствия, нарушил правила дорожного движения, превысив скоростное ограничение при перевозке детей", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в отношении водителя автобуса, превысившего скорость, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Также СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.