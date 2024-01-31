https://ria.ru/20240131/voditel-1924586710.html

СК предъявил обвинение водителю автобуса, попавшего в ДТП на Урале

СК предъявил обвинение водителю автобуса, попавшего в ДТП на Урале - РИА Новости, 31.01.2024

СК предъявил обвинение водителю автобуса, попавшего в ДТП на Урале

Свердловские следователи предъявили обвинение двум фигурантам уголовного дела по факту ДТП с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду, в котором... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:51

2024-01-31T14:51

2024-01-31T14:53

происшествия

новоуральск

россия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Свердловские следователи предъявили обвинение двум фигурантам уголовного дела по факту ДТП с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду, в котором погибли четыре человека, сообщает региональное управление СК РФ. Утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной Citroën. В автобусе находились 18 игроков хоккейной команды "Кедр" возрастом 15-16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. В результате аварии трое из легковушки, а также тренер команды погибли. Два подростка госпитализированы в больницу Екатеринбурга, один из них находится в тяжелом состоянии. "По версии следствия, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере пассажирских перевозок, не было обеспечено исправное техническое состояние автобуса и надлежащий инструктаж водителя по соблюдению им правил дорожного движения. В свою очередь, обвиняемый водитель, по данным следствия, нарушил правила дорожного движения, превысив скоростное ограничение при перевозке детей", - говорится в сообщении. По данным полиции, в отношении водителя автобуса, превысившего скорость, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Также СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20240130/voditel-1924382040.html

новоуральск

россия

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новоуральск, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)