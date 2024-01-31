Венгрия намерена сохранить запрет на экспорт продукции с Украины
Венгрия заявила, что сохранит национальный запрет на экспорт продукции с Украины
Здание парламента в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Венгрия сохранит национальный запрет на экспорт продукции с Украины, несмотря на решение Еврокомиссии продлить свободный ввоз украинских товаров, заявили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства Венгрии.
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"В нынешней ситуации венгерские фермеры по-прежнему могут рассчитывать только на правительство, поэтому Венгрия будет сохранять национальный запрет на импорт продукции из Украины до тех пор, пока не появится соответствующее международное решение", - приводит ведомство слова министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.
Министр напомнил, что экспорт украинской сельхозпродукции изначально был ориентирован в основном на третьи страны, но с началом спецоперации украинские товары появились на рынках Евросоюза, вызывая значительные затруднения, учитывая, что "различия между стандартами производства ставят производителей ЕС в невыгодное конкурентное положение".
ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.
В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.