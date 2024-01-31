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Венгрия намерена сохранить запрет на экспорт продукции с Украины - РИА Новости, 31.01.2024
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19:17 31.01.2024 (обновлено: 19:41 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/vengriya-1924663772.html
Венгрия намерена сохранить запрет на экспорт продукции с Украины
Венгрия намерена сохранить запрет на экспорт продукции с Украины - РИА Новости, 31.01.2024
Венгрия намерена сохранить запрет на экспорт продукции с Украины
Венгрия сохранит национальный запрет на экспорт продукции с Украины, несмотря на решение Еврокомиссии продлить свободный ввоз украинских товаров, заявили РИА... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T19:17
2024-01-31T19:41
венгрия
украина
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
еврокомиссия
киев
урсула фон дер ляйен
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
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БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Венгрия сохранит национальный запрет на экспорт продукции с Украины, несмотря на решение Еврокомиссии продлить свободный ввоз украинских товаров, заявили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства Венгрии.Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС."В нынешней ситуации венгерские фермеры по-прежнему могут рассчитывать только на правительство, поэтому Венгрия будет сохранять национальный запрет на импорт продукции из Украины до тех пор, пока не появится соответствующее международное решение", - приводит ведомство слова министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.Министр напомнил, что экспорт украинской сельхозпродукции изначально был ориентирован в основном на третьи страны, но с началом спецоперации украинские товары появились на рынках Евросоюза, вызывая значительные затруднения, учитывая, что "различия между стандартами производства ставят производителей ЕС в невыгодное конкурентное положение".ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240131/fermery-1924666429.html
https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html
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венгрия, украина, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), еврокомиссия, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
Венгрия, Украина, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Еврокомиссия, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Венгрия намерена сохранить запрет на экспорт продукции с Украины

Венгрия заявила, что сохранит национальный запрет на экспорт продукции с Украины

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БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Венгрия сохранит национальный запрет на экспорт продукции с Украины, несмотря на решение Еврокомиссии продлить свободный ввоз украинских товаров, заявили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства Венгрии.
Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС.
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"В нынешней ситуации венгерские фермеры по-прежнему могут рассчитывать только на правительство, поэтому Венгрия будет сохранять национальный запрет на импорт продукции из Украины до тех пор, пока не появится соответствующее международное решение", - приводит ведомство слова министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.
Министр напомнил, что экспорт украинской сельхозпродукции изначально был ориентирован в основном на третьи страны, но с началом спецоперации украинские товары появились на рынках Евросоюза, вызывая значительные затруднения, учитывая, что "различия между стандартами производства ставят производителей ЕС в невыгодное конкурентное положение".
ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.
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Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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