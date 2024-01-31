https://ria.ru/20240131/vengriya-1924663772.html

Венгрия намерена сохранить запрет на экспорт продукции с Украины

Венгрия намерена сохранить запрет на экспорт продукции с Украины - РИА Новости, 31.01.2024

Венгрия намерена сохранить запрет на экспорт продукции с Украины

Венгрия сохранит национальный запрет на экспорт продукции с Украины, несмотря на решение Еврокомиссии продлить свободный ввоз украинских товаров, заявили РИА... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T19:17

2024-01-31T19:17

2024-01-31T19:41

венгрия

украина

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

еврокомиссия

киев

урсула фон дер ляйен

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

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БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Венгрия сохранит национальный запрет на экспорт продукции с Украины, несмотря на решение Еврокомиссии продлить свободный ввоз украинских товаров, заявили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства Венгрии.Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС."В нынешней ситуации венгерские фермеры по-прежнему могут рассчитывать только на правительство, поэтому Венгрия будет сохранять национальный запрет на импорт продукции из Украины до тех пор, пока не появится соответствующее международное решение", - приводит ведомство слова министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.Министр напомнил, что экспорт украинской сельхозпродукции изначально был ориентирован в основном на третьи страны, но с началом спецоперации украинские товары появились на рынках Евросоюза, вызывая значительные затруднения, учитывая, что "различия между стандартами производства ставят производителей ЕС в невыгодное конкурентное положение".ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240131/fermery-1924666429.html

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

https://ria.ru/20240126/zakharova-1923698079.html

венгрия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

венгрия, украина, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), еврокомиссия, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)