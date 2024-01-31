https://ria.ru/20240131/venesuela-1924482335.html

Венесуэльский депутат предрек санкционной политике США неудачу

Венесуэльский депутат предрек санкционной политике США неудачу - РИА Новости, 31.01.2024

Венесуэльский депутат предрек санкционной политике США неудачу

Венесуэла не поддастся на шантаж США, которые угрожают новыми санкциями в нефтяной и золотодобывающей сферах, заявил РИА Новости депутат, член комиссии по... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T02:57

2024-01-31T02:57

2024-01-31T05:50

венесуэла

вашингтон (штат)

сша

джон кирби

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КАРАКАС, 31 янв - РИА Новости. Венесуэла не поддастся на шантаж США, которые угрожают новыми санкциями в нефтяной и золотодобывающей сферах, заявил РИА Новости депутат, член комиссии по энергетике и нефти Уиллиан Родригес."Это народ, который ясно сказал североамериканской империи, что он не встанет на колени, что мы продолжим сопротивляться, пусть не думают, что они смогут шантажировать нас", - сказал депутат. "Они должны четко понимать, что даже если они отменят все выданные лицензии, позиция этого народа останется твердой и свободной", - добавил он.Министерство финансов США предписало до 13 февраля завершить финансовые операции с венесуэльской государственной компанией Minerven, занимающейся добычей золота. Также США не будут продлевать свою генлицензию о послаблениях для нефтегазового сектора Венесуэлы "в отсутствие прогресса между властью и оппозицией", заявили в госдепартаменте. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в понедельник, что Вашингтон отводит властям Венесуэлы срок до апреля, чтобы реализовать договоренности с оппозицией, иначе США могут вновь восстановить санкции против этой страны. Верховный суд Венесуэлы в пятницу оставил в силе постановление 2021 года, которое на 15 лет запрещает победительнице оппозиционных праймериз страны Марии Корине Мачадо баллотироваться на государственные посты, аналогичным образом осталось в силе решение 2017 года, которыми был лишен права избираться на государственные посты бывший губернатор штата Миранда и дважды кандидат в президенты Энрике Каприлес Радонски.

https://ria.ru/20240115/sanktsii-1921513231.html

венесуэла

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венесуэла, вашингтон (штат), сша, джон кирби, в мире