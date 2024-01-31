Венесуэльский депутат предрек санкционной политике США неудачу
Венесуэльский депутат Родригес: страна не поддастся на санкционный шантаж США
© РИА Новости / Магда Гибелли | Перейти в медиабанкПротесты против санкционной политики США в Венесуэле
Протесты против санкционной политики США в Венесуэле. Архивное фото
КАРАКАС, 31 янв - РИА Новости. Венесуэла не поддастся на шантаж США, которые угрожают новыми санкциями в нефтяной и золотодобывающей сферах, заявил РИА Новости депутат, член комиссии по энергетике и нефти Уиллиан Родригес.
«
"Это народ, который ясно сказал североамериканской империи, что он не встанет на колени, что мы продолжим сопротивляться, пусть не думают, что они смогут шантажировать нас", - сказал депутат.
"Они должны четко понимать, что даже если они отменят все выданные лицензии, позиция этого народа останется твердой и свободной", - добавил он.
Министерство финансов США предписало до 13 февраля завершить финансовые операции с венесуэльской государственной компанией Minerven, занимающейся добычей золота. Также США не будут продлевать свою генлицензию о послаблениях для нефтегазового сектора Венесуэлы "в отсутствие прогресса между властью и оппозицией", заявили в госдепартаменте.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в понедельник, что Вашингтон отводит властям Венесуэлы срок до апреля, чтобы реализовать договоренности с оппозицией, иначе США могут вновь восстановить санкции против этой страны.
Верховный суд Венесуэлы в пятницу оставил в силе постановление 2021 года, которое на 15 лет запрещает победительнице оппозиционных праймериз страны Марии Корине Мачадо баллотироваться на государственные посты, аналогичным образом осталось в силе решение 2017 года, которыми был лишен права избираться на государственные посты бывший губернатор штата Миранда и дважды кандидат в президенты Энрике Каприлес Радонски.