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Венесуэльский депутат предрек санкционной политике США неудачу - РИА Новости, 31.01.2024
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02:57 31.01.2024 (обновлено: 05:50 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/venesuela-1924482335.html
Венесуэльский депутат предрек санкционной политике США неудачу
Венесуэльский депутат предрек санкционной политике США неудачу - РИА Новости, 31.01.2024
Венесуэльский депутат предрек санкционной политике США неудачу
Венесуэла не поддастся на шантаж США, которые угрожают новыми санкциями в нефтяной и золотодобывающей сферах, заявил РИА Новости депутат, член комиссии по... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T02:57
2024-01-31T05:50
венесуэла
вашингтон (штат)
сша
джон кирби
в мире
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КАРАКАС, 31 янв - РИА Новости. Венесуэла не поддастся на шантаж США, которые угрожают новыми санкциями в нефтяной и золотодобывающей сферах, заявил РИА Новости депутат, член комиссии по энергетике и нефти Уиллиан Родригес."Это народ, который ясно сказал североамериканской империи, что он не встанет на колени, что мы продолжим сопротивляться, пусть не думают, что они смогут шантажировать нас", - сказал депутат. "Они должны четко понимать, что даже если они отменят все выданные лицензии, позиция этого народа останется твердой и свободной", - добавил он.Министерство финансов США предписало до 13 февраля завершить финансовые операции с венесуэльской государственной компанией Minerven, занимающейся добычей золота. Также США не будут продлевать свою генлицензию о послаблениях для нефтегазового сектора Венесуэлы "в отсутствие прогресса между властью и оппозицией", заявили в госдепартаменте. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в понедельник, что Вашингтон отводит властям Венесуэлы срок до апреля, чтобы реализовать договоренности с оппозицией, иначе США могут вновь восстановить санкции против этой страны. Верховный суд Венесуэлы в пятницу оставил в силе постановление 2021 года, которое на 15 лет запрещает победительнице оппозиционных праймериз страны Марии Корине Мачадо баллотироваться на государственные посты, аналогичным образом осталось в силе решение 2017 года, которыми был лишен права избираться на государственные посты бывший губернатор штата Миранда и дважды кандидат в президенты Энрике Каприлес Радонски.
https://ria.ru/20240115/sanktsii-1921513231.html
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венесуэла, вашингтон (штат), сша, джон кирби, в мире
Венесуэла, Вашингтон (штат), США, Джон Кирби, В мире
Венесуэльский депутат предрек санкционной политике США неудачу

Венесуэльский депутат Родригес: страна не поддастся на санкционный шантаж США

© РИА Новости / Магда Гибелли | Перейти в медиабанкПротесты против санкционной политики США в Венесуэле
Протесты против санкционной политики США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Магда Гибелли
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Протесты против санкционной политики США в Венесуэле. Архивное фото
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КАРАКАС, 31 янв - РИА Новости. Венесуэла не поддастся на шантаж США, которые угрожают новыми санкциями в нефтяной и золотодобывающей сферах, заявил РИА Новости депутат, член комиссии по энергетике и нефти Уиллиан Родригес.
«
"Это народ, который ясно сказал североамериканской империи, что он не встанет на колени, что мы продолжим сопротивляться, пусть не думают, что они смогут шантажировать нас", - сказал депутат.
"Они должны четко понимать, что даже если они отменят все выданные лицензии, позиция этого народа останется твердой и свободной", - добавил он.
Министерство финансов США предписало до 13 февраля завершить финансовые операции с венесуэльской государственной компанией Minerven, занимающейся добычей золота. Также США не будут продлевать свою генлицензию о послаблениях для нефтегазового сектора Венесуэлы "в отсутствие прогресса между властью и оппозицией", заявили в госдепартаменте.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в понедельник, что Вашингтон отводит властям Венесуэлы срок до апреля, чтобы реализовать договоренности с оппозицией, иначе США могут вновь восстановить санкции против этой страны.
Верховный суд Венесуэлы в пятницу оставил в силе постановление 2021 года, которое на 15 лет запрещает победительнице оппозиционных праймериз страны Марии Корине Мачадо баллотироваться на государственные посты, аналогичным образом осталось в силе решение 2017 года, которыми был лишен права избираться на государственные посты бывший губернатор штата Миранда и дважды кандидат в президенты Энрике Каприлес Радонски.
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