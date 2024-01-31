https://ria.ru/20240131/vecherinka-1924570662.html

Бабкина заявила, что не пошла бы на "голую вечеринку"

Бабкина заявила, что не пошла бы на "голую вечеринку" - РИА Новости, 31.01.2024

Бабкина заявила, что не пошла бы на "голую вечеринку"

Народная артистка России, доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина Надежда Бабкина, комментируя скандальную "голую вечеринку" Анастасии... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:48

2024-01-31T13:48

2024-01-31T14:08

шоубиз

надежда бабкина

общество

"голая вечеринка"

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Народная артистка России, доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина Надежда Бабкина, комментируя скандальную "голую вечеринку" Анастасии Ивлеевой, посоветовала людям всегда думать, куда и для какой цели они идут, и добавила, что сама бы на такое мероприятие не пошла. Отвечая на вопрос РИА Новости о том, вернется ли, по ее мнению, былая народная любовь к Филиппу Киркорову и Лолите после посещения ими "голой вечеринки", Бабкина сказала, что она "понятия не имеет" и вообще не думает на эту тему. "Это пусть они думают. Надо думать, что ты делаешь, куда идешь, для какой цели и зачем тебе это надо", - сказала она РИА Новости. "Меня туда никто не звал. Да я бы и не пошла", - добавила Бабкина. Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка".

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

надежда бабкина, общество, "голая вечеринка"