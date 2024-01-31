https://ria.ru/20240131/vecherinka-1924570662.html
Бабкина заявила, что не пошла бы на "голую вечеринку"
Бабкина заявила, что не пошла бы на "голую вечеринку" - РИА Новости, 31.01.2024
Бабкина заявила, что не пошла бы на "голую вечеринку"
Народная артистка России, доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина Надежда Бабкина, комментируя скандальную "голую вечеринку" Анастасии... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:48
2024-01-31T13:48
2024-01-31T14:08
шоубиз
надежда бабкина
общество
"голая вечеринка"
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Народная артистка России, доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина Надежда Бабкина, комментируя скандальную "голую вечеринку" Анастасии Ивлеевой, посоветовала людям всегда думать, куда и для какой цели они идут, и добавила, что сама бы на такое мероприятие не пошла. Отвечая на вопрос РИА Новости о том, вернется ли, по ее мнению, былая народная любовь к Филиппу Киркорову и Лолите после посещения ими "голой вечеринки", Бабкина сказала, что она "понятия не имеет" и вообще не думает на эту тему. "Это пусть они думают. Надо думать, что ты делаешь, куда идешь, для какой цели и зачем тебе это надо", - сказала она РИА Новости. "Меня туда никто не звал. Да я бы и не пошла", - добавила Бабкина. Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка".
https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
надежда бабкина, общество, "голая вечеринка"
Шоубиз, Надежда Бабкина, Общество, "Голая вечеринка"
Бабкина заявила, что не пошла бы на "голую вечеринку"
Бабкина призвала думать перед походом на мероприятия наподобие "голой вечеринки"
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Народная артистка России, доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина Надежда Бабкина, комментируя скандальную "голую вечеринку" Анастасии Ивлеевой, посоветовала людям всегда думать, куда и для какой цели они идут, и добавила, что сама бы на такое мероприятие не пошла.
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, вернется ли, по ее мнению, былая народная любовь к Филиппу Киркорову
и Лолите после посещения ими "голой вечеринки", Бабкина сказала, что она "понятия не имеет" и вообще не думает на эту тему.
"Это пусть они думают. Надо думать, что ты делаешь, куда идешь, для какой цели и зачем тебе это надо", - сказала она РИА Новости. "Меня туда никто не звал. Да я бы и не пошла", - добавила Бабкина.
Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак
, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую
, Диму Билана
и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка".
Россия возвращает звезд из "голой вечеринки" в реальность