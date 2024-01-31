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Бабкина заявила, что не пошла бы на "голую вечеринку" - РИА Новости, 31.01.2024
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Шоубиз
 
13:48 31.01.2024 (обновлено: 14:08 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/vecherinka-1924570662.html
Бабкина заявила, что не пошла бы на "голую вечеринку"
Бабкина заявила, что не пошла бы на "голую вечеринку" - РИА Новости, 31.01.2024
Бабкина заявила, что не пошла бы на "голую вечеринку"
Народная артистка России, доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина Надежда Бабкина, комментируя скандальную "голую вечеринку" Анастасии... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:48
2024-01-31T14:08
шоубиз
надежда бабкина
общество
"голая вечеринка"
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Народная артистка России, доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина Надежда Бабкина, комментируя скандальную "голую вечеринку" Анастасии Ивлеевой, посоветовала людям всегда думать, куда и для какой цели они идут, и добавила, что сама бы на такое мероприятие не пошла. Отвечая на вопрос РИА Новости о том, вернется ли, по ее мнению, былая народная любовь к Филиппу Киркорову и Лолите после посещения ими "голой вечеринки", Бабкина сказала, что она "понятия не имеет" и вообще не думает на эту тему. "Это пусть они думают. Надо думать, что ты делаешь, куда идешь, для какой цели и зачем тебе это надо", - сказала она РИА Новости. "Меня туда никто не звал. Да я бы и не пошла", - добавила Бабкина. Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка".
https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html
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надежда бабкина, общество, "голая вечеринка"
Шоубиз, Надежда Бабкина, Общество, "Голая вечеринка"
Бабкина заявила, что не пошла бы на "голую вечеринку"

Бабкина призвала думать перед походом на мероприятия наподобие "голой вечеринки"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНадежда Бабкина
Надежда Бабкина
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Надежда Бабкина. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Народная артистка России, доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина Надежда Бабкина, комментируя скандальную "голую вечеринку" Анастасии Ивлеевой, посоветовала людям всегда думать, куда и для какой цели они идут, и добавила, что сама бы на такое мероприятие не пошла.
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, вернется ли, по ее мнению, былая народная любовь к Филиппу Киркорову и Лолите после посещения ими "голой вечеринки", Бабкина сказала, что она "понятия не имеет" и вообще не думает на эту тему.
"Это пусть они думают. Надо думать, что ты делаешь, куда идешь, для какой цели и зачем тебе это надо", - сказала она РИА Новости. "Меня туда никто не звал. Да я бы и не пошла", - добавила Бабкина.
Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка".
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Россия возвращает звезд из "голой вечеринки" в реальность
28 декабря 2023, 08:00
 
ШоубизНадежда БабкинаОбщество"Голая вечеринка"
 
 
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