https://ria.ru/20240131/vdv-1924487583.html

Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском

Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 31.01.2024

Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском

Ивановские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска в ДНР и закрепились, улучшив положение по переднему краю, сообщили... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T05:03

2024-01-31T05:03

2024-01-31T05:03

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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Ивановские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска в ДНР и закрепились, улучшив положение по переднему краю, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На артемовском направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что после работы артиллерии ВДВ, которая нанесла огневое поражение и подавила основные огневые средства боевиков, десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами. После занятия вражеского опорного пункта штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку.

https://ria.ru/20240131/artustanovka-1924485157.html

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артемовск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире, бмд-2