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Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/vdv-1924487583.html
Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском
Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 31.01.2024
Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском
Ивановские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска в ДНР и закрепились, улучшив положение по переднему краю, сообщили... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T05:03
2024-01-31T05:03
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
в мире
бмд-2
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Ивановские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска в ДНР и закрепились, улучшив положение по переднему краю, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На артемовском направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что после работы артиллерии ВДВ, которая нанесла огневое поражение и подавила основные огневые средства боевиков, десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами. После занятия вражеского опорного пункта штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку.
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артемовск
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артемовск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире, бмд-2
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, В мире, БМД-2
Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском

Бойцы ВДВ взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Ивановские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска в ДНР и закрепились, улучшив положение по переднему краю, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"На артемовском направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что после работы артиллерии ВДВ, которая нанесла огневое поражение и подавила основные огневые средства боевиков, десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами. После занятия вражеского опорного пункта штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку.
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВ миреБМД-2
 
 
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