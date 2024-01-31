https://ria.ru/20240131/usiliya-1924664195.html

Израиль заявил, что непрерывно пытается освободить всех заложников из Газы

Израиль заявил, что непрерывно пытается освободить всех заложников из Газы - РИА Новости, 31.01.2024

Израиль заявил, что непрерывно пытается освободить всех заложников из Газы

Израиль непрерывно прилагает реальные усилия по освобождению абсолютно всех удерживаемых в секторе Газа заложников, раскрытие каких-либо подробностей лишь... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T19:19

2024-01-31T19:19

2024-01-31T20:41

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 янв - РИА Новости. Израиль непрерывно прилагает реальные усилия по освобождению абсолютно всех удерживаемых в секторе Газа заложников, раскрытие каких-либо подробностей лишь снизит шансы на успех, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху на встрече с родственниками похищенных израильтян. "Мы прилагаем все усилия. Чем больше огласки получают эти усилия, тем дальше отодвигаются (шансы на успех), и чем дольше они держатся в тайне, тем больше вероятность, что они увенчаются успехом... Это настоящее усилие, не фиктивное и не для какой-то наглядности. Оно исходит из нашего обязательства вернуть всех", - заявил премьер. Нетаньяху отметил, что пока слишком рано говорить о том, как все произойдет, добавив, что усилия предпринимаются непрерывно. В канцелярии премьера заявили, что во встрече участвовали 26 представителей 18 семей заложников. Встреча прошла на фоне продолжающихся переговоров о прекращении огня в секторе Газа через посредников в лице США, Египта и Катара. Проблема с освобождением остающихся в секторе Газа заложников стала в последние месяцы одной из центральных тем общественно-политических обсуждений в Израиле. В стране регулярно проходят массовые митинги в поддержку семей заложников, на которых правительству предъявляется требование любой ценой освободить тех, кто еще удерживается в секторе Газа. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По израильским официальным данным, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян. Переговоры при участии посредников из Катара, Египта и США по освобождению оставшихся заложников на данный момент находятся в тупике, так как Израиль считает неприемлемым требование ХАМАС остановить войну и вывести войска из Газы. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 26 тысяч, более 63 тысяч человек получили ранения. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240131/guterresh-1924661398.html

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в мире, израиль, сша, египет, владимир путин, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году