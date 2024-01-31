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Новак назвал условие для снижения дисконта на нефть Urals - РИА Новости, 31.01.2024
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12:56 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/urals-1924557198.html
Новак назвал условие для снижения дисконта на нефть Urals
Новак назвал условие для снижения дисконта на нефть Urals - РИА Новости, 31.01.2024
Новак назвал условие для снижения дисконта на нефть Urals
Рост дисконта на российскую нефть Urals по отношению к эталонной Brent - это естественная реакция рынка на последние принятые санкции, направленная на... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:56
2024-01-31T12:56
россия
экономика
александр новак
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Рост дисконта на российскую нефть Urals по отношению к эталонной Brent - это естественная реакция рынка на последние принятые санкции, направленная на страхование рисков, он будет сокращаться, когда рынок успокоится, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Новак напомнил, что раньше уже было два всплеска роста дисконта на российскую нефть - в 2022 году и в начале 2023 года. "Сейчас - связанный с тем санкционным пакетом, который вышел в конце прошлого года. Это естественная реакция рынка и его участников с тем, чтобы страховать свои риски. Поэтому я уверен, что по мере того, как будут налаживаться цепочки, успокаиваться рынок, дисконт будет снижаться", - прокомментировал вице-премьер рост дисконта на российскую нефть.
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россия, экономика, александр новак
Россия, Экономика, Александр Новак
Новак назвал условие для снижения дисконта на нефть Urals

Новак: дисконт на Urals снизится, когда рынок успокоится после новых санкций

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Рост дисконта на российскую нефть Urals по отношению к эталонной Brent - это естественная реакция рынка на последние принятые санкции, направленная на страхование рисков, он будет сокращаться, когда рынок успокоится, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак напомнил, что раньше уже было два всплеска роста дисконта на российскую нефть - в 2022 году и в начале 2023 года.
"Сейчас - связанный с тем санкционным пакетом, который вышел в конце прошлого года. Это естественная реакция рынка и его участников с тем, чтобы страховать свои риски. Поэтому я уверен, что по мере того, как будут налаживаться цепочки, успокаиваться рынок, дисконт будет снижаться", - прокомментировал вице-премьер рост дисконта на российскую нефть.
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