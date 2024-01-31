https://ria.ru/20240131/urals-1924557198.html

Новак назвал условие для снижения дисконта на нефть Urals

Новак назвал условие для снижения дисконта на нефть Urals - РИА Новости, 31.01.2024

Новак назвал условие для снижения дисконта на нефть Urals

Рост дисконта на российскую нефть Urals по отношению к эталонной Brent - это естественная реакция рынка на последние принятые санкции, направленная на... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:56

2024-01-31T12:56

2024-01-31T12:56

россия

экономика

александр новак

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Рост дисконта на российскую нефть Urals по отношению к эталонной Brent - это естественная реакция рынка на последние принятые санкции, направленная на страхование рисков, он будет сокращаться, когда рынок успокоится, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Новак напомнил, что раньше уже было два всплеска роста дисконта на российскую нефть - в 2022 году и в начале 2023 года. "Сейчас - связанный с тем санкционным пакетом, который вышел в конце прошлого года. Это естественная реакция рынка и его участников с тем, чтобы страховать свои риски. Поэтому я уверен, что по мере того, как будут налаживаться цепочки, успокаиваться рынок, дисконт будет снижаться", - прокомментировал вице-премьер рост дисконта на российскую нефть.

https://ria.ru/20240127/neft-1923868737.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, экономика, александр новак