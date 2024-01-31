https://ria.ru/20240131/urals-1924557198.html
Новак назвал условие для снижения дисконта на нефть Urals
Новак назвал условие для снижения дисконта на нефть Urals - РИА Новости, 31.01.2024
Новак назвал условие для снижения дисконта на нефть Urals
Рост дисконта на российскую нефть Urals по отношению к эталонной Brent - это естественная реакция рынка на последние принятые санкции, направленная на... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:56
2024-01-31T12:56
2024-01-31T12:56
россия
экономика
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823456826_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_da9727f57a22dfd3863e9b8616c904ae.jpg
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Рост дисконта на российскую нефть Urals по отношению к эталонной Brent - это естественная реакция рынка на последние принятые санкции, направленная на страхование рисков, он будет сокращаться, когда рынок успокоится, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Новак напомнил, что раньше уже было два всплеска роста дисконта на российскую нефть - в 2022 году и в начале 2023 года. "Сейчас - связанный с тем санкционным пакетом, который вышел в конце прошлого года. Это естественная реакция рынка и его участников с тем, чтобы страховать свои риски. Поэтому я уверен, что по мере того, как будут налаживаться цепочки, успокаиваться рынок, дисконт будет снижаться", - прокомментировал вице-премьер рост дисконта на российскую нефть.
https://ria.ru/20240127/neft-1923868737.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823456826_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fd74a050df3ab75226ad320163c9422d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, александр новак
Россия, Экономика, Александр Новак
Новак назвал условие для снижения дисконта на нефть Urals
Новак: дисконт на Urals снизится, когда рынок успокоится после новых санкций
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Рост дисконта на российскую нефть Urals по отношению к эталонной Brent - это естественная реакция рынка на последние принятые санкции, направленная на страхование рисков, он будет сокращаться, когда рынок успокоится, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак напомнил, что раньше уже было два всплеска роста дисконта на российскую нефть - в 2022 году и в начале 2023 года.
"Сейчас - связанный с тем санкционным пакетом, который вышел в конце прошлого года. Это естественная реакция рынка и его участников с тем, чтобы страховать свои риски. Поэтому я уверен, что по мере того, как будут налаживаться цепочки, успокаиваться рынок, дисконт будет снижаться", - прокомментировал вице-премьер рост дисконта на российскую нефть.
Россия поставила около 200 миллионов тонн нефти в страны АТР в 2023 году