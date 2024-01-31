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Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ в 2023 году - РИА Новости, 31.01.2024
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15:20 31.01.2024 (обновлено: 18:33 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/ulitskaya-1924593145.html
Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ в 2023 году
Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ в 2023 году - РИА Новости, 31.01.2024
Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ в 2023 году
Писательница Людмила Улицкая лишена звания почетного профессора Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева с 30 августа 2023 года, РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:20
2024-01-31T18:33
людмила улицкая
елена ямпольская
образование - общество
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Писательница Людмила Улицкая лишена звания почетного профессора Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева с 30 августа 2023 года, сказано в ответе вуза главе комитета Госдумы по культуре Елене Ямпольской. Ранее Улицкая в разговоре с пранкерами призналась, что переводит Украине гонорары от своих книг, проданных в России. Также она пренебрежительно отозвалась о философе Александре Дугине, а убийство его дочери Дарьи и "уничтожение других пропагандистов" осуждать не стала. Ямпольская попросила разъяснений у Минобрнауки и руководителей РХТУ, почему Улицкая не лишена звания почетного профессора. "Улицкая не почетный профессор с 30 августа минувшего года", - написала Ямпольская в своем Telegram-канале, ссылаясь на ответ РХТУ на ее вопрос.
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людмила улицкая, елена ямпольская, образование - общество, россия
Людмила Улицкая, Елена Ямпольская, Образование - Общество, Россия
Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ в 2023 году

В РХТУ заявили, что лишили Улицкую звания почетного профессора в 2023 году

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПисательница Людмила Улицкая
Писательница Людмила Улицкая - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Писательница Людмила Улицкая. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Писательница Людмила Улицкая лишена звания почетного профессора Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева с 30 августа 2023 года, сказано в ответе вуза главе комитета Госдумы по культуре Елене Ямпольской.
Ранее Улицкая в разговоре с пранкерами призналась, что переводит Украине гонорары от своих книг, проданных в России. Также она пренебрежительно отозвалась о философе Александре Дугине, а убийство его дочери Дарьи и "уничтожение других пропагандистов" осуждать не стала.
Ямпольская попросила разъяснений у Минобрнауки и руководителей РХТУ, почему Улицкая не лишена звания почетного профессора.
"Улицкая не почетный профессор с 30 августа минувшего года", - написала Ямпольская в своем Telegram-канале, ссылаясь на ответ РХТУ на ее вопрос.
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