https://ria.ru/20240131/ulitskaya-1924593145.html

Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ в 2023 году

Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ в 2023 году - РИА Новости, 31.01.2024

Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ в 2023 году

Писательница Людмила Улицкая лишена звания почетного профессора Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева с 30 августа 2023 года, РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:20

2024-01-31T15:20

2024-01-31T18:33

людмила улицкая

елена ямпольская

образование - общество

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Писательница Людмила Улицкая лишена звания почетного профессора Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева с 30 августа 2023 года, сказано в ответе вуза главе комитета Госдумы по культуре Елене Ямпольской. Ранее Улицкая в разговоре с пранкерами призналась, что переводит Украине гонорары от своих книг, проданных в России. Также она пренебрежительно отозвалась о философе Александре Дугине, а убийство его дочери Дарьи и "уничтожение других пропагандистов" осуждать не стала. Ямпольская попросила разъяснений у Минобрнауки и руководителей РХТУ, почему Улицкая не лишена звания почетного профессора. "Улицкая не почетный профессор с 30 августа минувшего года", - написала Ямпольская в своем Telegram-канале, ссылаясь на ответ РХТУ на ее вопрос.

https://ria.ru/20240130/blokirovka-1924423021.html

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Влада Копылова

людмила улицкая, елена ямпольская, образование - общество, россия