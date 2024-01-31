https://ria.ru/20240131/ulitskaya-1924568273.html

В ГД призвали лишить Улицкую почетного звания после ее слов о поддержке ВСУ

В ГД призвали лишить Улицкую почетного звания после ее слов о поддержке ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024

В ГД призвали лишить Улицкую почетного звания после ее слов о поддержке ВСУ

Глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская попросила разъяснений у Минобрнауки и руководителей Российского химико-технологического университета имени... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:39

2024-01-31T13:39

2024-01-31T14:38

образование - общество

россия

людмила улицкая

елена ямпольская

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская попросила разъяснений у Минобрнауки и руководителей Российского химико-технологического университета имени Менделеева, почему писательницу Людмилу Улицкую, которая спонсирует ВСУ, не лишили звания почетного профессора. "Уважаемые руководители вуза и коллеги из Минобрнауки, дайте разъяснения", — написала она в своем Telegram-канале. Ямпольская отметила, что у Улицкой есть "странное почетное звание", которое можно отменить, не обременяя судебные органы. "Судя по официальным данным, она является почетным профессором Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Вижу на официальном сайте университета вопрос о присвоении звания (2021 г.) Однако не вижу ничего связанного с лишением. Хотя нахимичила Улицкая за прошедшее время — не разгребешь", — указала депутат.Ранее Улицкая в разговоре с пранкерами призналась, что переводит Украине гонорары от своих книг, проданных в России. Также она пренебрежительно отозвалась о философе Александре Дугине, а убийство его дочери Дарьи и "уничтожение других пропагандистов" осуждать не стала. По ее словам, у украинской власти "есть право на это".Госдума 31 января приняла на пленарном заседании в среду во втором и третьем, окончательном, чтении, законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению деятельности против государства. Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России, сказано в тексте документа. Законопроект также предусматривает конфискацию имущества и лишение почетных званий за деятельность, направленную против страны, за публичные оскорбления и дискредитацию армии. При этом в ГД подчеркивают, что в отличие от практики конфискации в СССР, в этом законопроекте речь идет не о "любых деньгах или имуществе", а именно о тех, которые нажиты преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности, и оба эти обстоятельства будут подлежать обязательному доказыванию. Кроме того, речь идет об изъятии орудий совершения преступления.

https://ria.ru/20231211/pretenzii-1915064320.html

https://ria.ru/20240131/ulitskaya-1924537815.html

https://ria.ru/20240126/rozysk-1923753074.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, россия, людмила улицкая, елена ямпольская