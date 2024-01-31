https://ria.ru/20240131/ukraina-1924687693.html

Украинских чиновников призвали воздержаться от нецензурной брани

Украинских чиновников призвали воздержаться от нецензурной брани - РИА Новости, 31.01.2024

Украинских чиновников призвали воздержаться от нецензурной брани

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины призвало чиновников воздержаться от нецензурной лексики, поскольку поступают жалобы. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T22:37

2024-01-31T22:37

2024-01-31T22:48

украина

миг-31

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины призвало чиновников воздержаться от нецензурной лексики, поскольку поступают жалобы. "Ругань стала все чаще появляться в лексиконе украинцев. Привычным стало использование нецензурных слов для характеристики соседней страны, ее президента и даже самолета МиГ-31", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК. В агентстве отметили, что получают жалобы на использование публичными лицами нецензурной лексики в соцсетях в выступлениях. В НАПК напомнили, что законом о предотвращении коррупции есть статья, обязывающая должностные лица "соблюдать общепризнанные этические нормы поведения, быть вежливыми в отношениях с гражданами, руководителями, коллегами и подчиненными". "Похожие требования содержатся также в общих правилах этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления... Рекомендуем публичным служащим избегать использования нецензурной лексики, особенно в отношении других лиц, и использовать ругань непублично, в критических случаях, таких как серия воздушных тревог, попытки страны-агрессора навязать ложные нарративы и при внезапном отключении электроснабжения при заполнении ежегодной декларации", - отметили в НАПК.

https://ria.ru/20231127/namek-1912015012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, миг-31