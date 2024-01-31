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Украинских чиновников призвали воздержаться от нецензурной брани - РИА Новости, 31.01.2024
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22:37 31.01.2024 (обновлено: 22:48 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924687693.html
Украинских чиновников призвали воздержаться от нецензурной брани
Украинских чиновников призвали воздержаться от нецензурной брани - РИА Новости, 31.01.2024
Украинских чиновников призвали воздержаться от нецензурной брани
Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины призвало чиновников воздержаться от нецензурной лексики, поскольку поступают жалобы. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T22:37
2024-01-31T22:48
украина
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины призвало чиновников воздержаться от нецензурной лексики, поскольку поступают жалобы. "Ругань стала все чаще появляться в лексиконе украинцев. Привычным стало использование нецензурных слов для характеристики соседней страны, ее президента и даже самолета МиГ-31", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК. В агентстве отметили, что получают жалобы на использование публичными лицами нецензурной лексики в соцсетях в выступлениях. В НАПК напомнили, что законом о предотвращении коррупции есть статья, обязывающая должностные лица "соблюдать общепризнанные этические нормы поведения, быть вежливыми в отношениях с гражданами, руководителями, коллегами и подчиненными". "Похожие требования содержатся также в общих правилах этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления... Рекомендуем публичным служащим избегать использования нецензурной лексики, особенно в отношении других лиц, и использовать ругань непублично, в критических случаях, таких как серия воздушных тревог, попытки страны-агрессора навязать ложные нарративы и при внезапном отключении электроснабжения при заполнении ежегодной декларации", - отметили в НАПК.
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украина, миг-31
Украина, МиГ-31
Украинских чиновников призвали воздержаться от нецензурной брани

НАПК: на украинских чиновников жалуются из-за использования нецензурной лексики

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутаты Верховной рады Украины во время заседания
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты Верховной рады Украины во время заседания. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины призвало чиновников воздержаться от нецензурной лексики, поскольку поступают жалобы.
«
"Ругань стала все чаще появляться в лексиконе украинцев. Привычным стало использование нецензурных слов для характеристики соседней страны, ее президента и даже самолета МиГ-31", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК.
В агентстве отметили, что получают жалобы на использование публичными лицами нецензурной лексики в соцсетях в выступлениях. В НАПК напомнили, что законом о предотвращении коррупции есть статья, обязывающая должностные лица "соблюдать общепризнанные этические нормы поведения, быть вежливыми в отношениях с гражданами, руководителями, коллегами и подчиненными".
«
"Похожие требования содержатся также в общих правилах этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления... Рекомендуем публичным служащим избегать использования нецензурной лексики, особенно в отношении других лиц, и использовать ругань непублично, в критических случаях, таких как серия воздушных тревог, попытки страны-агрессора навязать ложные нарративы и при внезапном отключении электроснабжения при заполнении ежегодной декларации", - отметили в НАПК.
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