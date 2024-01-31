https://ria.ru/20240131/ukraina-1924664854.html

"Случился коллапс". На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине

"Случился коллапс". На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине - РИА Новости, 31.01.2024

"Случился коллапс". На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине

Российские ракетные удары привели украинскую противовоздушную оборону в состояние полного коллапса, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T19:25

2024-01-31T19:25

2024-01-31T19:25

политика

россия

украина

москва

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838532010_0:13:1800:1026_1920x0_80_0_0_d8fdeeab2cb934c5e7776a5cf2649a67.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские ракетные удары привели украинскую противовоздушную оборону в состояние полного коллапса, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Аналитик отметил, что у Москвы есть большой запас ракет, которые можно использовать для поражения стратегических объектов противника."Их хватит на много месяцев, эффект от их использования будет опустошающим для противовоздушной обороны Украины, которая уже практически вошла в стадию коллапса", — заявил эксперт.Меркурис указал на то, что Россия также массово производит беспилотники и высокоточные бомбы для подавления военного потенциала противника.Ранее советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что украинская ПВО не может перехватить ракеты X-22. По его словам, российские войска используют прием быстрой смены траектории движения ракет. Из-за этого снаряды часто не может выявить система противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20240131/budanov-1924649398.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, украина, москва, вооруженные силы украины