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Боррель ожидает, что к марту ЕС поставит Киеву более 500 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 31.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:41 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924656608.html
Боррель ожидает, что к марту ЕС поставит Киеву более 500 тысяч боеприпасов
Боррель ожидает, что к марту ЕС поставит Киеву более 500 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 31.01.2024
Боррель ожидает, что к марту ЕС поставит Киеву более 500 тысяч боеприпасов
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает, что страны сообщества поставят Украине к марту этого года чуть более половины из обещанного миллиона... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:41
2024-01-31T18:41
специальная военная операция на украине
украина
жозеп боррель
евросоюз
ситуация в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает, что страны сообщества поставят Украине к марту этого года чуть более половины из обещанного миллиона боеприпасов. По его словам, страны поставили с марта прошлого года по начало этого года более 300 тысячи снарядов, в основном со складов. "Я рассчитываю, что к марту будет поставлено еще 200 тысяч, число достигнет 524 тысячи", - указал Боррель. Он также отметил, что страны рассчитывают поставить Киеву до конца текущего года всего более 1 миллиона боеприпасов. Боррель подчеркнул, что производственные возможности ЕС по боеприпасам выросли на 40% с начала конфликта на Украине, сообщество уже достигло цели по производству 1 миллиона боеприпасов в год, к концу года эта цифра возрастет до 1,4 миллиона в год. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Вооруженные силы Украины
Боррель ожидает, что к марту ЕС поставит Киеву более 500 тысяч боеприпасов

Боррель: ЕС должен поставить Киеву к марту более половины обещанных боеприпасов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает, что страны сообщества поставят Украине к марту этого года чуть более половины из обещанного миллиона боеприпасов.
По его словам, страны поставили с марта прошлого года по начало этого года более 300 тысячи снарядов, в основном со складов. "Я рассчитываю, что к марту будет поставлено еще 200 тысяч, число достигнет 524 тысячи", - указал Боррель. Он также отметил, что страны рассчитывают поставить Киеву до конца текущего года всего более 1 миллиона боеприпасов.
Боррель подчеркнул, что производственные возможности ЕС по боеприпасам выросли на 40% с начала конфликта на Украине, сообщество уже достигло цели по производству 1 миллиона боеприпасов в год, к концу года эта цифра возрастет до 1,4 миллиона в год.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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