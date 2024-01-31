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"Всего за 24 часа". На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ на фронте - РИА Новости, 31.01.2024
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17:39 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924638816.html
"Всего за 24 часа". На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ на фронте
"Всего за 24 часа". На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ на фронте - РИА Новости, 31.01.2024
"Всего за 24 часа". На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ на фронте
Украинская армия больше не ведет наступательных действий и не пытается атаковать российские позиции, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:39
2024-01-31T17:39
политика
украина
россия
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинская армия больше не ведет наступательных действий и не пытается атаковать российские позиции, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."За последние 24 часа новости поступают только о российских атаках, об украинских не говорится ничего. &lt;…&gt; Общая картина говорит о том, что наступают именно россияне", — сказал аналитик.По его словам, тяжелая для ВСУ ситуация на фронте — это и есть истинная причина политического кризиса в Киеве, в результате которого президент Украины Владимир Зеленский хотел уволить главнокомандующего армией Валерия Залужного.Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему уйти с поста и получить позицию советника украинских властей. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что Залужному была предложена должность секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924595895.html
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политика, украина, россия, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
"Всего за 24 часа". На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ на фронте

Эксперт Меркурис: ВСУ больше не атакуют, инициатива на фронте перешла к России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинская армия больше не ведет наступательных действий и не пытается атаковать российские позиции, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«
"За последние 24 часа новости поступают только о российских атаках, об украинских не говорится ничего. <…> Общая картина говорит о том, что наступают именно россияне", — сказал аналитик.
По его словам, тяжелая для ВСУ ситуация на фронте — это и есть истинная причина политического кризиса в Киеве, в результате которого президент Украины Владимир Зеленский хотел уволить главнокомандующего армией Валерия Залужного.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему уйти с поста и получить позицию советника украинских властей. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что Залужному была предложена должность секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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ПолитикаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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