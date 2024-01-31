https://ria.ru/20240131/ukraina-1924638816.html

"Всего за 24 часа". На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ на фронте

"Всего за 24 часа". На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ на фронте - РИА Новости, 31.01.2024

"Всего за 24 часа". На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ на фронте

Украинская армия больше не ведет наступательных действий и не пытается атаковать российские позиции, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:39

2024-01-31T17:39

2024-01-31T17:39

политика

украина

россия

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

совет национальной безопасности и обороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_a3587379fbf0630c6cfa89c8586bd675.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинская армия больше не ведет наступательных действий и не пытается атаковать российские позиции, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."За последние 24 часа новости поступают только о российских атаках, об украинских не говорится ничего. <…> Общая картина говорит о том, что наступают именно россияне", — сказал аналитик.По его словам, тяжелая для ВСУ ситуация на фронте — это и есть истинная причина политического кризиса в Киеве, в результате которого президент Украины Владимир Зеленский хотел уволить главнокомандующего армией Валерия Залужного.Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему уйти с поста и получить позицию советника украинских властей. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что Залужному была предложена должность секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924595895.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, россия, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины