https://ria.ru/20240131/ukraina-1924607615.html

В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы

В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы - РИА Новости, 31.01.2024

В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы

Взрывы слышны в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:14

2024-01-31T16:14

2024-01-31T16:14

в мире

кривой рог

украина

днепропетровская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". С 14.45 мск в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240131/trevoga-1924580430.html

https://ria.ru/20240130/vzryvy-1924473660.html

кривой рог

украина

днепропетровская область

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Дарья Буймова

в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины