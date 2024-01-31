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В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы - РИА Новости, 31.01.2024
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16:14 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924607615.html
В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы
В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы - РИА Новости, 31.01.2024
В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы
Взрывы слышны в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:14
2024-01-31T16:14
в мире
кривой рог
украина
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". С 14.45 мск в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240131/trevoga-1924580430.html
https://ria.ru/20240130/vzryvy-1924473660.html
кривой рог
украина
днепропетровская область
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в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы

В Кривом Роге на Украине после воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Женщина спускается в бомбоубежище - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу
14:30
С 14.45 мск в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове
Вчера, 23:58
 
В миреКривой РогУкраинаДнепропетровская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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