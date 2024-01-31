https://ria.ru/20240131/ukraina-1924607615.html
В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы
В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы - РИА Новости, 31.01.2024
В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы
Взрывы слышны в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:14
2024-01-31T16:14
2024-01-31T16:14
в мире
кривой рог
украина
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". С 14.45 мск в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240131/trevoga-1924580430.html
https://ria.ru/20240130/vzryvy-1924473660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы
В Кривом Роге на Украине после воздушной тревоги прогремели взрывы