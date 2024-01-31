https://ria.ru/20240131/ukraina-1924603925.html

В Польше заявили, что ЕС не укладывается в срок по передаче снарядов ВСУ

В Польше заявили, что ЕС не укладывается в срок по передаче снарядов ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024

В Польше заявили, что ЕС не укладывается в срок по передаче снарядов ВСУ

Страны ЕС хотят передать Украине один миллион боеприпасов, но не укладываются в срок, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:01

2024-01-31T16:01

2024-01-31T16:12

специальная военная операция на украине

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ВАРШАВА, 31 янв – РИА Новости. Страны ЕС хотят передать Украине один миллион боеприпасов, но не укладываются в срок, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам после встречи с главами оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе. Выступление Косиняка-Камыша транслирует Польское телевидение. По его словам, второй пункт повестки дня встречи "касался инициативы миллиона штук боеприпасов для Украины". "Это инициатива с прошлого года. До марта этого года этот миллион должен быть передан. Наверное, до марта это не удастся", - сказал министр. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240126/lovushka-1923522120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, польша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр