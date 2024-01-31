В Польше заявили, что ЕС не укладывается в срок по передаче снарядов ВСУ
Минобороны Польши: ЕС хочет передать Украине миллион снарядов, но не успевает
© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов. Архивное фото
ВАРШАВА, 31 янв – РИА Новости. Страны ЕС хотят передать Украине один миллион боеприпасов, но не укладываются в срок, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам после встречи с главами оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе. Выступление Косиняка-Камыша транслирует Польское телевидение.
По его словам, второй пункт повестки дня встречи "касался инициативы миллиона штук боеприпасов для Украины". "Это инициатива с прошлого года. До марта этого года этот миллион должен быть передан. Наверное, до марта это не удастся", - сказал министр.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.