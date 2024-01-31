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В Польше заявили, что ЕС не укладывается в срок по передаче снарядов ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 31.01.2024 (обновлено: 16:12 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924603925.html
В Польше заявили, что ЕС не укладывается в срок по передаче снарядов ВСУ
В Польше заявили, что ЕС не укладывается в срок по передаче снарядов ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
В Польше заявили, что ЕС не укладывается в срок по передаче снарядов ВСУ
Страны ЕС хотят передать Украине один миллион боеприпасов, но не укладываются в срок, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:01
2024-01-31T16:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
польша
вооруженные силы украины
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ВАРШАВА, 31 янв – РИА Новости. Страны ЕС хотят передать Украине один миллион боеприпасов, но не укладываются в срок, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам после встречи с главами оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе. Выступление Косиняка-Камыша транслирует Польское телевидение. По его словам, второй пункт повестки дня встречи "касался инициативы миллиона штук боеприпасов для Украины". "Это инициатива с прошлого года. До марта этого года этот миллион должен быть передан. Наверное, до марта это не удастся", - сказал министр. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240126/lovushka-1923522120.html
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в мире, украина, нато, польша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Польша, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Польше заявили, что ЕС не укладывается в срок по передаче снарядов ВСУ

Минобороны Польши: ЕС хочет передать Украине миллион снарядов, но не успевает

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 31 янв – РИА Новости. Страны ЕС хотят передать Украине один миллион боеприпасов, но не укладываются в срок, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам после встречи с главами оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе. Выступление Косиняка-Камыша транслирует Польское телевидение.
По его словам, второй пункт повестки дня встречи "касался инициативы миллиона штук боеприпасов для Украины". "Это инициатива с прошлого года. До марта этого года этот миллион должен быть передан. Наверное, до марта это не удастся", - сказал министр.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Запад хочет заманить Россию в снарядную ловушку
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОПольшаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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