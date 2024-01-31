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"Их сотни, вы понимаете?" Генерала ВСУ шокировала тактика россиян
"Их сотни, вы понимаете?" Генерала ВСУ шокировала тактика россиян - РИА Новости, 31.01.2024
"Их сотни, вы понимаете?" Генерала ВСУ шокировала тактика россиян
Российская армия наносит многочисленные удары дронами типа "Ланцет" по позициям ВСУ, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в интервью... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:34
2024-01-31T15:34
2024-01-31T16:10
политика
сергей кривонос
вооруженные силы украины
zala aero
россия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российская армия наносит многочисленные удары дронами типа "Ланцет" по позициям ВСУ, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей"."Вот смотрите, русские уже перешли на использование "Ланцетов" и дронов, которые уже насчитываются на наших позициях сотнями, сотнями, вы понимаете? И это достаточно серьезная проблема", — отметил офицер.Кривонос также добавил, что не существует ни одного "чудо-оружия", которое может поставить Запад, чтобы ситуация на фронте изменилась.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны действовать на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели.В версии "Изделие-52" такой дрон оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924594362.html
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политика, сергей кривонос, вооруженные силы украины, zala aero, россия
Политика, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Zala Aero, Россия
"Их сотни, вы понимаете?" Генерала ВСУ шокировала тактика россиян
Генерал ВСУ Кривонос: ВС России бьют по украинским позициям сотнями "Ланцетов"