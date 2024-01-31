https://ria.ru/20240131/ukraina-1924536833.html
Киев заявил о поступлении в бюджет средств, арестованных из-за санкций
Киев заявил о поступлении в бюджет средств, арестованных из-за санкций - РИА Новости, 31.01.2024
Киев заявил о поступлении в бюджет средств, арестованных из-за санкций
Первые 850 тысяч долларов, арестованные в результате санкций, поступили в бюджет Украины, заявил глава Фонда госимущества страны Виталий Коваль в соцсети... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:55
2024-01-31T11:55
2024-01-31T15:10
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Первые 850 тысяч долларов, арестованные в результате санкций, поступили в бюджет Украины, заявил глава Фонда госимущества страны Виталий Коваль в соцсети Facebook*."Впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 миллионов гривен (около 850 тысяч долларов. — Прим. ред.) уже поступили в государственный бюджет", — написал он.По словам чиновника, в сумму входят личные сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и средства одной из фирм, принадлежащей предпринимателю Олегу Дерипаске. Совет нацбезопасности и обороны Украины в октябре 2022 года одобрил санкционный список, в который попали в том числе Дерипаска и Сальдо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914445150.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, херсонская область , олег дерипаска, владимир сальдо
В мире, Украина, Киев, Херсонская область , Олег Дерипаска, Владимир Сальдо
Киев заявил о поступлении в бюджет средств, арестованных из-за санкций
Киев заявил о поступлении первой суммы средств, арестованных из-за санкций
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Первые 850 тысяч долларов, арестованные в результате санкций, поступили в бюджет Украины, заявил глава Фонда госимущества страны Виталий Коваль в соцсети Facebook*.
"Впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 миллионов гривен (около 850 тысяч долларов. — Прим. ред.) уже поступили в государственный бюджет", — написал он.
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По словам чиновника, в сумму входят личные сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
и средства одной из фирм, принадлежащей предпринимателю Олегу Дерипаске
.
Совет нацбезопасности и обороны Украины в октябре 2022 года одобрил санкционный список, в который попали в том числе Дерипаска и Сальдо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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