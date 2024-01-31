https://ria.ru/20240131/ukraina-1924536833.html

Киев заявил о поступлении в бюджет средств, арестованных из-за санкций

Киев заявил о поступлении в бюджет средств, арестованных из-за санкций - РИА Новости, 31.01.2024

Киев заявил о поступлении в бюджет средств, арестованных из-за санкций

Первые 850 тысяч долларов, арестованные в результате санкций, поступили в бюджет Украины, заявил глава Фонда госимущества страны Виталий Коваль в соцсети... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:55

2024-01-31T11:55

2024-01-31T15:10

в мире

украина

киев

херсонская область

олег дерипаска

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908838425_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1785bb53de066421ac5f7a74c86c59f8.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Первые 850 тысяч долларов, арестованные в результате санкций, поступили в бюджет Украины, заявил глава Фонда госимущества страны Виталий Коваль в соцсети Facebook*."Впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 миллионов гривен (около 850 тысяч долларов. — Прим. ред.) уже поступили в государственный бюджет", — написал он.По словам чиновника, в сумму входят личные сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и средства одной из фирм, принадлежащей предпринимателю Олегу Дерипаске. Совет нацбезопасности и обороны Украины в октябре 2022 года одобрил санкционный список, в который попали в том числе Дерипаска и Сальдо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914445150.html

https://ria.ru/20240106/defitsit-1919977865.html

украина

киев

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, херсонская область , олег дерипаска, владимир сальдо