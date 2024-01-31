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Киев заявил о поступлении в бюджет средств, арестованных из-за санкций - РИА Новости, 31.01.2024
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11:55 31.01.2024 (обновлено: 15:10 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924536833.html
Киев заявил о поступлении в бюджет средств, арестованных из-за санкций
Киев заявил о поступлении в бюджет средств, арестованных из-за санкций - РИА Новости, 31.01.2024
Киев заявил о поступлении в бюджет средств, арестованных из-за санкций
Первые 850 тысяч долларов, арестованные в результате санкций, поступили в бюджет Украины, заявил глава Фонда госимущества страны Виталий Коваль в соцсети... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:55
2024-01-31T15:10
в мире
украина
киев
херсонская область
олег дерипаска
владимир сальдо
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Первые 850 тысяч долларов, арестованные в результате санкций, поступили в бюджет Украины, заявил глава Фонда госимущества страны Виталий Коваль в соцсети Facebook*."Впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 миллионов гривен (около 850 тысяч долларов. — Прим. ред.) уже поступили в государственный бюджет", — написал он.По словам чиновника, в сумму входят личные сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и средства одной из фирм, принадлежащей предпринимателю Олегу Дерипаске. Совет нацбезопасности и обороны Украины в октябре 2022 года одобрил санкционный список, в который попали в том числе Дерипаска и Сальдо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914445150.html
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украина
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в мире, украина, киев, херсонская область , олег дерипаска, владимир сальдо
В мире, Украина, Киев, Херсонская область , Олег Дерипаска, Владимир Сальдо
Киев заявил о поступлении в бюджет средств, арестованных из-за санкций

Киев заявил о поступлении первой суммы средств, арестованных из-за санкций

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Первые 850 тысяч долларов, арестованные в результате санкций, поступили в бюджет Украины, заявил глава Фонда госимущества страны Виталий Коваль в соцсети Facebook*.
"Впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 миллионов гривен (около 850 тысяч долларов. — Прим. ред.) уже поступили в государственный бюджет", — написал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Украина расширила санкции против России
7 декабря 2023, 17:37
По словам чиновника, в сумму входят личные сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и средства одной из фирм, принадлежащей предпринимателю Олегу Дерипаске.
Совет нацбезопасности и обороны Украины в октябре 2022 года одобрил санкционный список, в который попали в том числе Дерипаска и Сальдо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Дефицит бюджета Минобороны Украины превысил треть, заявили в Раде
6 января, 19:33
 
В миреУкраинаКиевХерсонская областьОлег ДерипаскаВладимир Сальдо
 
 
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