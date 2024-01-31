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Министр обороны Нидерландов призвала ЕС готовиться к затяжному конфликту - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:40 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924530486.html
Министр обороны Нидерландов призвала ЕС готовиться к затяжному конфликту
Министр обороны Нидерландов призвала ЕС готовиться к затяжному конфликту - РИА Новости, 31.01.2024
Министр обороны Нидерландов призвала ЕС готовиться к затяжному конфликту
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ЕС стоит готовиться к затяжному конфликту на Украине и планировать помощь с поставками вооружений Киеву РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:40
2024-01-31T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нидерланды
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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ГААГА, 31 янв - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ЕС стоит готовиться к затяжному конфликту на Украине и планировать помощь с поставками вооружений Киеву на годы вперед. В среду в Брюсселе пройдет неформальная встреча глав минобороны стран ЕС. "За прошедший год мы потратили более 350 миллионов евро на боеприпасы и производство вооружений. Сегодня мы также обсудим этот вопрос, так как мы видим значительный рост производства, а это означает - значительный рост поставок вооружений Украине... Интенсивные боевые действия ведутся каждый день. Я очень хорошо понимаю срочность для Украины в том, чтобы иметь больше оружия", - заявила Оллонгрен перед началом встречи, трансляция велась на сайте ЕК. По ее словам, Европе надо готовиться к тому, что на Украине будет долгосрочный военный конфликт. "Но мы будем рядом и также сможем планировать (помощь Украине), если будет необходимо, на годы вперед...Даже если сейчас производство и поставка вооружений могут занять больше времени, я думаю, мы должны искать любую возможность, чтобы увеличить производство и ускориться", - добавила министр. В начале ноября 2023 года высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного 1 миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924522497.html
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в мире, украина, нидерланды, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Нидерланды, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Министр обороны Нидерландов призвала ЕС готовиться к затяжному конфликту

Минобороны Нидерландов: Украине может понадобиться военная помощь на годы вперед

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ГААГА, 31 янв - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ЕС стоит готовиться к затяжному конфликту на Украине и планировать помощь с поставками вооружений Киеву на годы вперед.
В среду в Брюсселе пройдет неформальная встреча глав минобороны стран ЕС.
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"За прошедший год мы потратили более 350 миллионов евро на боеприпасы и производство вооружений. Сегодня мы также обсудим этот вопрос, так как мы видим значительный рост производства, а это означает - значительный рост поставок вооружений Украине... Интенсивные боевые действия ведутся каждый день. Я очень хорошо понимаю срочность для Украины в том, чтобы иметь больше оружия", - заявила Оллонгрен перед началом встречи, трансляция велась на сайте ЕК. По ее словам, Европе надо готовиться к тому, что на Украине будет долгосрочный военный конфликт.
"Но мы будем рядом и также сможем планировать (помощь Украине), если будет необходимо, на годы вперед...Даже если сейчас производство и поставка вооружений могут занять больше времени, я думаю, мы должны искать любую возможность, чтобы увеличить производство и ускориться", - добавила министр.
В начале ноября 2023 года высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного 1 миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года.
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