https://ria.ru/20240131/ukraina-1924530486.html

Министр обороны Нидерландов призвала ЕС готовиться к затяжному конфликту

Министр обороны Нидерландов призвала ЕС готовиться к затяжному конфликту - РИА Новости, 31.01.2024

Министр обороны Нидерландов призвала ЕС готовиться к затяжному конфликту

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ЕС стоит готовиться к затяжному конфликту на Украине и планировать помощь с поставками вооружений Киеву РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:40

2024-01-31T11:40

2024-01-31T11:40

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ГААГА, 31 янв - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ЕС стоит готовиться к затяжному конфликту на Украине и планировать помощь с поставками вооружений Киеву на годы вперед. В среду в Брюсселе пройдет неформальная встреча глав минобороны стран ЕС. "За прошедший год мы потратили более 350 миллионов евро на боеприпасы и производство вооружений. Сегодня мы также обсудим этот вопрос, так как мы видим значительный рост производства, а это означает - значительный рост поставок вооружений Украине... Интенсивные боевые действия ведутся каждый день. Я очень хорошо понимаю срочность для Украины в том, чтобы иметь больше оружия", - заявила Оллонгрен перед началом встречи, трансляция велась на сайте ЕК. По ее словам, Европе надо готовиться к тому, что на Украине будет долгосрочный военный конфликт. "Но мы будем рядом и также сможем планировать (помощь Украине), если будет необходимо, на годы вперед...Даже если сейчас производство и поставка вооружений могут занять больше времени, я думаю, мы должны искать любую возможность, чтобы увеличить производство и ускориться", - добавила министр. В начале ноября 2023 года высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного 1 миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924522497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нидерланды, евросоюз, ситуация в днр и лнр